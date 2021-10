Anklage: Beruset hjemmehjælper svigtede iltpatient

En dengang 57-årig iltpatient mistede nær livet, da han for godt to år siden blev svigtet af sin hjemmehjælper, som mødte op på arbejde med en promille på mindst 1,99.

Det hævder anklagemyndigheden i en sag mandag i Østre Landsret. En 62-årig er tiltalt for at have overtrådt straffeloven. Han nægter sig skyldig.

Hjælperen er tidligere blevet frifundet i Retten på Frederiksberg, men anklagemyndigheden ankede dommen. Anklageren kræver, at hjemmehjælperen straffes med 30 dages fængsel, men vil ikke tage stilling til, om straffen skal være betinget eller ubetinget.

Hændelsen fandt sted i maj 2019.

Hjemmehjælperen kom på arbejde i patientens hjem efter en frokost med sildebord og snaps. Selv siger han, at han havde fået fem-seks snaps, men at han ikke følte sig beruset.

- Jeg drikker ikke normalvis, siger han i retten og tilføjer, at han ikke følte, at det påvirkede hans reflekser.

Senere på aftenen ankom to andre sosu-assistenter til lejligheden. De var ved at hjælpe patienten i seng, da han pludselig fik et alvorligt ildebefindende.

Patienten var blevet blå i hovedet, og senere målinger viste, at hans iltmætning i blodet var på 58 procent. Normalt er niveauet på 95-100 procent.

Ifølge de to sosu-assistenter, som begge afgiver forklaring i retten, var den tiltalte hjemmehjælper alligevel næsten ikke til at flytte ud af stuen, selv om de to assistenter var ved at gå i panik.

Da den tiltalte hjemmehjælper endelig kom ind på soveværelset var han kold og fraværende, forklarer begge assistenter.

- Det, der overrasker mig mest, er hjælperens reaktion, som virker meget fattet og kølig, siger den ene.

Blandt de tilstedeværende er der uenighed om, hvad der helt præcist sker. Alle er dog enige om, at der udviklede sig et kaos i den lille lejlighed.

De to sosu-assistenter ringede omkring klokken 22.30 til 112, og både ambulance, lægebil og politi dukkede kort tid efter op på adressen.

Her lagde politiet mærke til, at hjemmehjælperen lugtede stærkt af alkohol. Omkring klokken 03.00 natten efter, blev der taget en blodprøve af hjemmehjælperen.

Den viste, at han - næsten fem timer efter gerningstidspunktet - havde en promille på 1,99. Ifølge netdoktor.dk vil man med sådan et niveau af alkohol i blodet opleve forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol.

Landsretten skal afgøre, om den tiltalte hjemmehjælper burde have vidst, at iltpatienten havde brug for at blive tilkoblet en respirator - og om det i så fald var hans ansvar at give hjælpe ham.

Sagen forventes afsluttet mandag eftermiddag.