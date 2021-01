Anklage: Skulle dræbe Paludan på bestilling

Partileder Rasmus Paludan fortalte selv til Ekstra Bladet, at han ikke kunne holde tårerne tilbage, efter at en psykisk syg mand grundlovsdag 5. juni i fjor ifølge politiets anklage forsøgte at dræbe den omdiskuterede leder af partiet Stram Kurs med en 12 centimeter lang kniv i forbindelse med en af Paludans mange sikkerheds-omgærdede demonstrationer.

To mænd begge af libanesisk oprindelse på henholdsvis 41 og 53 år tiltaltes fredag ved Retten i Aarhus for drabsforsøg ved 'i forening at forsøge at dræbe Rasmus Paludan' på et grønt område i Digterparken i Aarhus-forstaden Åbyhøj.

Den 53-årige psykisk syge mand vred sig i smerte og var nem for politiet af passivisere, efter at han var blevet skudt i låret. Foto Øxenholt Foto

Drabsforsøget var ifølge anklageskriftet orkestreret af den 41-årige, som udnyttede og opildnede sin psykisk syge kammerat igennem en årrække til at føre kniven mod den omstridte politiker ved blandt andet at sige, at han ikke kan straffes, fordi han er syg.

Den 53-årige blev skudt i benet af politiet, inden han nåede at udføre knivdrabet iført en kridhvid habit og rød skjorte, mens han råbte 'Allahu Akbar!' (Gud er stor)

Det fremgår af anklageskriftet, at de to tiltalte efter forudgående aftale kørte sammen til demonstrationen efter at have set flere videoklip med Rasmus Paludan. Da de ankom til Digterparken, gav den 41-årige ifølge politiet kniven til sin kammerat, hvorefter den 41-årige blandede sig med folkemængden.

Pizzabager og familiefar

Den 53-årige kendte ifølge sit vidneudsagn i retten ikke til Rasmus Paludan. Men han blev vred, da han hørte om koranafbrændingen.

- Koranen er hele mit liv, sagde han blandt andet.

Specialanklager Jesper Rubow tog i sin fremlægning en sjældent anvendt paragraf i straffeloven i anvendelse i form af paragraf 81, stk 7, der omtaler det som en skærpende omstændighed, at drabsforsøget var motiveret af Rasmus Paludans lovlige ytringer i den offentlige debat.

Således kræver anklageren fængselsstraf til den 41-årige familiefar og pizzabager i Bazar Vest og behandlingsdom på ubestemt tid til den 53-årige, som anklagemyndigheden samtidig vil have udvist til Libanon, fordi han i modsætning til sin medtiltalte ikke har dansk statsborgerskab.

De to tiltalte, der blev indrammet i stort sikkerhedsopbud med adskillige betjente med skudsikre veste i og uden for retten, nægter sig begge skyldig. Der er afsat mindst fire dage til sagen, som ventes afsluttet senest 9. februar.

Kort om sagen * Østjyllands Politis anklagemyndighed har rejst tiltalte mod to mænd for drabsforsøget - en 53-årig og en 41-årig. Den 53-årige er tiltalt for drabsforsøg, og den 41-årige er tiltalt for medvirken hertil. * Anklageren ønsker en skærpet straf, da han mener, at drabsforsøget var politisk motiveret. Den 53-årige er en meget troende muslim, og Rasmus Paludan har for vane at brænde koranen af til sine demonstrationer. * Politiet mener, at den 41-åriges medvirken består i, at han gav kniven til den tiltalte og viste ham et billede af Rasmus Paludan med en opfordring til at slå ham ihjel. * Begge mænd er desuden tiltalt for ulovligt at have været i besiddelse af en kniv. * Anklageren kræver den 53-årige udvist, da han ikke er dansk statsborger. Den 41-årige er dansk statsborger og kan derfor ikke udvises. Kilde: Østjyllands Politis anklageskrift og Ritzau Vis mere Luk

Skud efterforskes

Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, der undersøger, om politiet handlede korrekt, da de sekunder efter et varslingsskud vurderede, at situationen på det grønne areal ved Digterparken i Åbyhøj var så farlig, at den truende, 53-årige mand skulle skydes i låret lige over knæet.

Så selvom skudepisoden ofte nævnes i retssagen mod de to tiltalte, så skal nævningetinget ikke tage stilling til den del af det højdramatiske optrin, der skete i forbindelse med partiet Stram Kurs' lovlige demonstration grundlovsdag i fjor.

Advokat Henrik Hougaard mener, at det var for voldsomt og udtryk for en overreaktion, da politiet skød hans klient i benet. I en seks minutter lang video afspillet i retten ser man den tiltalte, psykisk syge mand forcere politiafspærringen omkring demonstrationen for med en kniv at gøre skade på Rasmus Paludan.

'Skyd, skyd, skyd!' råbte den 53-årige, inden en række betjente bremsede ham på dramatisk vis ved at skyde ham i i låret lige over knæet.

