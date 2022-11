Anklage: Snød statskassen for knap syv millioner

Tre byggemænd er nu anklaget for at have snydt statskassen for 6,7 millioner kroner

Bob han bygger - og måske snyder han også i skat?

Tre bagmænd fra byggebranchen, kendt fra en tidligere sag om løndumping i Holbæk, skal nemlig i retten i Holbæk, hvor de skal forsøge at forsvare sig mod en anklage, som handler om moms- og skattesvig af særlig grov karakter.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Anklagemyndigheden mener nemlig, at de tre bagmænd samlet har snydt eller forsøgt at snyde statskassen for 6,7 millioner kroner, det viser straffesagens anklageskrift som Fagbladet 3F er i besiddelse af.

De nægter sig alle tre skyldige i anklagerne.

Urigtige faktura

I 2018 ransagede politiet 17 virksomheder, og anholdte 49 personer i sagen, hvoraf en stor andel var udenlandske arbejdere.

Men det var kun tre, som endte med at blive tiltalt i byretten.

Forholdene i anklageskriftet er tilbage fra 2017 og 2018, og anklagemyndigheden mener, at de tre tiltalte alle bevidst skulle have fabrikeret 'urigtige fakturaer' med moms og lønudbetaling, som betyder at statskassen er blevet snyd for både moms betaling, samt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Sagen skal for retten fredag, men anklagemyndigheden forventer ikke der falder dom her.

Ikke første gang

Hvis de tre mænd er skyldige, så er det heller ikke første gang, at de tre mænd har været i klammeri med loven.

De var nemlig tre bagmænd fra Holbæk-sagen, hvor en række udenlandske bygningsarbejdere fra især pakistan og rumænien blev udsat for social dumping gennem forskellige danske firmaer.

Blandt andet var to brødre blevet ansat på kontrakter ved DK Builders ApS, som lovede dem en månedsløn på 35.000 og 33.333 kroner. De blev dog ofte spist af med en månedsløn på mellem 2000 og 4000 kroner.

Arbejdsretten tog stilling til i alt fire sager om løndumping, og beordrede virksomhederne, som stod bag, til at betale en bod til 3F på knap ti millioner kroner.

Pengene er endnu ikke betalt.

