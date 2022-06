Anklage: Teenagepige fik besked om at blive brud eller lig

- Kvinderne i familien forlader kun huset som brude eller som lig.

Nogenlunde den besked fik en teenagepige i juli 2017 af sin mor efter en forlovelsesfest i Pakistan, hvor moren og en mand forsøgte at tvinge pigen til at blive gift med et familiemedlem.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod parret, som tirsdag sidder på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Inden kommentaren faldt, havde parret ifølge anklageskriftet frihedsberøvet pigen og bragt hende til Pakistan, hvor hun fik frataget sit danske pas.

Mod sin vilje blev hun tilbageholdt forskellige steder i Pakistan og fik ikke lov til at rejse tilbage til Danmark, lyder anklagen. Det stod på i tre et halvt år ind til oktober 2020.

Ifølge anklageskriftet blev datteren i det første år af opholdet låst inde i rum i forskellige huse uden adgang til telefon eller internet. Hun fik heller ikke undervisning eller gik i skole.

Den i dag 39-årige mor og 49-årige mand, der ifølge Ekstra Bladet er pigens stedfar, er tiltalt for frihedsberøvelse, forsøg på ulovlig tvang og mishandling.

Moren er desuden anklaget efter en paragraf om genopdragelse, der går på, at hun skal have sendt sin datter til udlandet til forhold, der bringer datterens 'sundhed eller udvikling i alvorlig fare'.

Parret er foruden rejsen tiltalt for at have mishandlet datteren flere gange om ugen fra 2015 ind til oktober 2020 - både på adresser på Vestegnen samt i Pakistan. Det handler blandt andet om slag og spark.

For manden er der delvist tale om medvirken, da han ifølge anklageren var vidende om kvindens vold uden at gøre noget. Men han skal også selv have udøvet vold.

Som led i mishandlingen snørede moren i marts 2016 en ledning om halsen på datteren, mens hun sagde, 'at hun havde bragt hende ind i den her verden, og hun kunne tage hende ud af den igen', står der i anklageskriftet.

Den 39-årige mor er også anklaget for at have holdt en pistollignende genstand mod datterens pande i Pakistan i maj 2020. Hun skal have fortalt datteren noget i retning af, at hvis hun 'sagde mere, ville hun se, hvad der skete'.

Moren og stedfaren blev anholdt og varetægtsfængslet i juli 2021. Da var datteren ifølge Ekstra Bladet 20 år.

Parret, der begge er danske statsborgere, nægter sig skyldige.

Retssagen ventes at vare fem dage med dom i slutningen af juni. Sagen er rejst som en domsmandssag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindre end fire års fængsel.