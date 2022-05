Anklage: Udsatte ofre for mere end 1300 sex-overgreb

Den tiltalte forklarede i retten, at han mente, at rockere havde fået ham anklaget for de mange overgreb og voldtægter

Tidligere gik han i spidsen for Brøndbys hårdeste hooligans. Nu sidder han anklaget for mere end 1300 sexovergreb mod 14 unge mænd og en kvinde.

Tirsdag begyndte sagen mod den 29-årige eks-hooligan ved Retten i Glostrup. Op mod 20 bevæbnede betjente var til stede i og omkring retslokalet.

På bagerste række kom tre tætbyggede mænd med tatoveringer i hovedet og på hænderne ind og satte sig. Den ene af dem var iført en hættetrøje med 'Fri Sport', som er navnet på en af Brøndbys hooligan-fraktioner.

Da den tiltalte blev ført ind og fik sine håndjern af, kiggede han vagtsomt ned mod de tre mænd. Den 29-årige var i ført en hvid skjorte og grå bukser. Han fremstod rolig og talte med klar stemme, da dommeren spurgte til hans navn og alder.

- Lille luder

Anklageren var knap nået gennem de 47 tiltalepunkter, før de tre mænd på bagerste række rejste sig og gik ud med ordene:

- Din fucking lille luder.

Politiet var på benene med det samme, og dommeren understregede over for dem, at de tre mænd ikke skulle ind igen.

Den tiltalte hooligan nægter sig skyldig i at have udsat de unge mænd for vold og overgreb gennem næsten ti år. Han fortæller, at han var en slags kæreste med mændene, og de levede et dobbeltliv som biseksuelle i en voldsdomineret hooligan-verden.

- Jeg er biseksuel og havde min første oplevelse, da jeg var omkring de 20 år. Biseksualitet og hooliganisme harmonerer ikke så godt, så jeg har holdt det skjult, fortalte han i retten.

Svært at navigere

Anklageren spurgte flere gange ind til den tiltaltes image, som en af de helt hårde fodboldbøller i miljøet omkring Brøndbys yderligtgående fangrupperinger.

- Jeg har altid hvilet i mig selv som hooligan, men ikke i min biseksualitet. Det var svært for mig at navigere i.

Specialanklager Morten Frederiksen slog fast, at den 29-årige er anklaget for mere end 1300 seksuelle overgreb og voldtægter mod de 14 unge mænd og drenge, hvoraf tre af dem var under 15 år på gerningsstidspunktet. Efterfølgende spurgte han den tiltalte, hvorfor de mange mænd skulle have anklaget ham for forbrydelserne.

Rockere trækker i trådene

Det hele skulle være begyndt at rulle, fordi han og en af de påståede 'elskere' var blevet opdaget. Den yngre mand skulle have erklæret sin kærlighed til den tiltalte i et brev, som hans kvindelige kæreste havde fundet. På den måde var 'elskeren' også blevet afsløret, og det var et problem, da han i følge tiltalte var rocker.

Han var derfor nødt til at sige, at han var blevet voldtaget. Det fik angiveligt nogle af de andre mænd i tiltales liv til at blive jaloux.

- Nogle af de andre personer i sagen har så troet, at det var mig og dem, der havde noget specielt sammen. Så de føler sig forrådt, fortalte han.

Rockerne skulle så efterfølgende som hævn have forsøgt at skyde ham den 5. februar 2020 i Brøndby.

- Det er min teori, at det var plan a at dræbe mig og plan b at hive fat i nogle af de her for at få dem til at anmelde mig. Det er min teori, at Mexigang og Bandidos trækker i nogle tråde her.

Der forventes dom i begyndelsen af juni.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- I skal begge to motorsmadre ham

Flere uhyggelige lydfiler blev afspillet i retten i Glostrup i forbindelse med sagen mod den 29-årige hooligan-leder, der er tiltalt for 47 forhold om vold og overgreb mod unge drenge og en pige. På den ene lydfil kan man høre den tiltalte beordre to yngre hooligans til at finde og tæske en mand fra en rivaliserende gruppering.

- I skal gøre det hårdt mod ham. I skal begge to motor-, motorsmadre ham. Det skal være kontakt. Der skal være blod over det hele. Det er nu, du har mulighed for at vise, at du kan håndtere sagerne. Ligesom jeg gjorde for jer, sagde den 29-årige på lydfilen.

I retten i Glostrup åbenbarede sig en hooligan-verden præget af vold, narko og rivalisering. Den tiltalte fortalte, at han i 2019 var med til at danne hooligan-fraktionen BHD (Brøndbys hårde drenge, red.) Her var han et af de styrende medlemmer, som blandt andet var med til at planlægge og deltage i såkaldt 'skovboks'. Her mødes rivaliserende hooligans og kæmper i arrangerede slagsmål.

- Jeg har deltaget i Esbjerg, Midtjylland og på Fyn og i udlandet. jeg har også været med til at arrangere kampe. Vi trænede også. Blandt andet uden for 'Hytten' (Brøndby Supports klubus, red.) og også på Brøndbys baner.

Rockere knyttet til hooligans

Han og nogle andre hooligans dannede 'BHD' som modsvar til 'Fri Sport', som var Brøndbys anden gruppering.

- Jeg var måske en person, som folk lyttede til. Formålet var at lave et alternativ til det, der var. Der var interne gnidninger. Det var person- gnidninger og de højere magter. Rocker- og bandemiljøet.

'BHD' var i følge den tiltalte relateret til Bandidos, mens 'Fri Sport' havde forbindelser til en anden bandegruppering. 'Fri Sport' overfaldt på et tidspunkt folk fra hans gruppe på den lokale bodega Hovsa i Brøndby. Derfor sendte han 14. januar 2021 flere lydbeskeder på gruppens fælles chat, efter en af rivalerne fra 'Fri Sport' var blevet set i området.

- Gør det hårdt og kontant. Det er fucking vigtigt det her. Aftalen lyder, at hvis i ser ham, så skal han bare smadres fuldstændigt. Slå jer sammen. Så motorsmadrer i ham. Fuldstændig. Jeg gør det også. Jeg kan ikke sige det her. Men han kommer til at huske mig resten af sit liv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Psykopatiske træk

Den anklagede i hooligan-sagen har psykopatiske træk og er personlighedsmæssigt afvigende. Sådan sagde anklageren, da han læste op af retslægerådets vurdering af den tiltalte.

Den obligatoriske mentalundersøgelse viste også, at manden ikke er sindssyg. Han har en overfladisk charme, udtrykker ikke medfølelse for ofrene, og det er let for ham at lyve, sagde anklageren.

Den tiltalte følger ikke samfundets almindelige normer og regler, og så har han nedsat dømmekraft og ringe impulskontrol.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi mener samtidig, at den 29-årige er så farlig, at han skal idømmes forvaring. Det er en sanktion uden tidsbegrænsning, som varer, indtil en domstol bestemmer, at den dømte kan løslades.