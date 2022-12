Anklage: Vanvidskørsel dræbte en og invaliderede tre

En tur hjem fra byen en oktobernat sidste år endte fatalt og ændrede på et splitsekund livet for flere familier, da en bil med fem personer kørte galt.

Ved ulykken den 30. oktober mistede en passager livet, og tre andre blev så alvorligt kvæstet, at de er mærket for resten af livet.

Føreren af bilen slap som den eneste fra ulykken uden alvorlige skader.

Når den i dag 24-årige mand torsdag tager plads på anklagebænken i Retten i Hjørring, vil anklagemyndigheden kræve ham idømt en straf på mindst fire års fængsel.

Ifølge anklageskriftet havde han en promille på mindst 1,27 da bilen, hvis dæk var for smalle til fælgene, drønede gennem natten med en fart på mindst 140 kilometer i timen. Hastighedsgrænsen var 80 kilometer i timen.

Kort efter midnat gik det galt på Frederikshavnsvej ved Hjørring.

Foto: René Schütze

Den 24-årige mistede herredømmet over køretøjet, og bilen kom over i den forkerte side af vejen. Den snittede flere træer og roterede flere gange, før den endte i nogle større træer, lyder det i tiltalen.

Ved ulykken blev en 26-årig mand, der var passager i bilen dræbt, og de tre andre passagerer kom ifølge anklageskriftet så voldsomt til skade, at de har fået varige mén.

En af dem fik blandt andet brud på en halsryghvirvel, samt skader på leveren, bugspytkirtlen og en lunge, mens en anden brækkede både nakken, ryggen og hoften. Den tredje passager fik blandt andet kraniebrud, blødninger i både hjerne og lunge samt brud på bækkenet.

Den 24-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse. Begge dele 'under særligt skærpende omstændigheder', hvilket betyder, at der ifølge anklagemyndigheden var tale om vanvidskørsel.

Sagen er rejst som en nævningesag. Det sker kun, hvis anklagemyndigheden kræver en straf på mindst fire års fængsel. Foruden fængselsstraf vil anklagemyndigheden også fratage den 24-årige retten til at køre bil, hvis han kendes skyldig.

Retten har afsat tre dage til at behandle sagen. Dommen ventes afsagt mandag.