Anklagemyndigheden rejser tiltale i frisørsalon-drab

De to formodede gerningsmænd er tiltalt for drab og drabsforsøg

3. december 2021 blev en 17-årig ung mand dræbt i en frisørsalon i Rødovre, hvor han arbejdede.

Nu er der rejst tiltale i sagen, hvor en 18-årig mand og en 30-årig mand er tiltalt for drab og drabsforsøg.

Ved skyderiet i Yomok Herrefrisør blev den 17-årige, der var bulgarsk statsborger, dræbt, mens en 28-årig mand blev hårdt kvæstet.

En 15-årig dreng, der var kunde i salonen, blev skudt i den ene hånd.

To maskerede mænd i sort tøj kom ind i frisørsalonen og affyrede skud, hvorefter de flygtede til fods, har Ekstra Bladet tidligere beskrevet. Et vidne beskrev desuden, at der blev affyret tre-fire skud.

Tre andre involveret

De to mænd er tiltalt for sammen med tre andre at have planlagt og udført skyderiet.

'Det er på baggrund af ganske omfattende efterforskning i samarbejde med flere andre landes myndigheder, at vi nu kan rejse tiltale i sagen,' siger specialanklager Rasmus Kim Petersen.

De tre andre personers sag vil blive ført som sin egen, særskilte sag, skriver Vestegnens anklagere på Twitter.

Skyderiet fandt sted i en periode, hvor der var en lang række skyderier i og omkring København.