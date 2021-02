Anklager: Bandidos-boss beordrede drab

Torsdag starter retssagen mod Bandidos' krigsminister og to fuldgyldige rockere, tiltalt for drab på 18-årig

Livet sluttede brat for teenageren Zobair Saidi, da han 28. april 2019 befandt sig i boligbebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk og blev ramt af fem skud.

Torsdag begynder sagen ved Retten i Holbæk, der skal afgøre, hvorvidt det var tre tiltalte Bandidos-rockere, der er ansvarlige for Zobairs skæbne.

33-årige K var præsident for Bandidos i Holbæk, da der udbrød konflikt mellem rockerklubben og indvandrergrupperingen, Vang-gruppen. Foto: privatfoto

To personer er allerede dømt for det brutale drab i tilståelsessager afgjort i efteråret 2020. Den 28-årige hash-pusher Mikkel Nielsen og hans 20-årige kæreste fik henholdsvis 12 og et års fængsel for deres roller som 'lokkeduer' i drabet. Den 28-årige har anket dommen.

Lå på lur

Under tilståelserne blev to af de tiltalte Bandidos-rockere fra Holbæk-afdelingen, en på 26 og en på 29, angivet som dem, der planlagde og udførte drabet. De to blev da også allerede anholdt i april og maj 2020.



Ifølge Mikkel Nielsen lå den 26-årige på lur, og da Zobair stod og ventede på en klump hash som Mikkel Nielsen skulle kaste ud ad vinduet, sprang rockeren frem, råbte 'hvad så' til sit offer og affyrede flere skud på klos hold. Kuglerne ramte Zobair i hovedet og på kroppen.

Bandidos-afdelingen er siden konflikten flyttet til Jyderup under navnet Bandidos Westcity.

Massiv aflytning inden anholdelse

Det er dog anklagemyndighedens indtryk, at de ikke var alene om at planlægge mordet, og i oktober 2020, blev Holbæk-klubbens daværende præsident, og nu krigsminister i Bandidos øverste ledelse Nationalen, ligeledes anholdt efter mange måneders massiv aflytning.

Han blev allerede ved grundlovsforhøret præsenteret for et anklageskrift, der tiltalte den 33-årige for at have ansporet de to andre rockere til at begå drabet.

Bandidos-trioen er også tiltalt for et mislykket drabsforsøg på Zobair Saidi to dage før, han blev slået ihjel.

Bandidos daværende klubhus i Holbæk blev angrebet flere gange under konflikten med Vang-gruppen i 2018. Foto: Olivia Loftlund

Drabet skulle ifølge anklageren være led i en konflikt der rasede i Holbæk i 2018 mellem Bandidos og en lokal indvandrergruppering, Vang-gruppen, som drabsofferet var tilknyttet. De er derfor alle tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, 81a, der kan skærpe straffen med op til det dobbelte.

De tiltalte nægter sig skyldige i alle anklager.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Dom: 12 år for bagholdsangreb