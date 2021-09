Anklager: De skal begge dømmes for drab

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Eddie Karl-Johan Christensen blev skudt af en 53-årig tiltalt, men hans 46-årige medtiltalte var medansvarlig i drabet, fordi han var indforstået med, at offeret skulle eller kunne dø på gerningsaftenen.

Det anførte Kim Kristensen i sin procedure i sagen, hvor to svenske mænd er tiltalt for at have skudt Eddie Karl-Johan Christensen i forening og lagt ham på et brændende bål, hvorefter den 53-årige kørte ligresterne væk i to olietønder.

Han vil derfor have begge dømt for drab og usømmelig omgang med lig i forening.

Mens den 46-årige tiltalte nægter drab og direkte har peget på den 53-årige som drabsmanden, så har den 53-årige nægtet sig skyldig i det hele, men siger, at den 46-årige var bange for Eddie Karl-Johan Christensen, som han kaldte 'djævlen i campingvognen', der havde truet ham med, at han ville skære halsen over på hans familie, når de lå og sov om natten. Det afviser den 46-årige dog selv.

Anklageren mener, at den 53-åriges forklaringer er 'utroværdig og konstrueret til lejligheden', mens den 46-åriges forklaringer et lang stykke af vejen kan lægges til grund, men at han bagatelliserer sin egen rolle.

Eddie var forsvundet i flere dage, før det stod klart for politiet, at han var dræbt. Han blev brændt på et bålsted. Foto: René Schütze

Som begrundelse for, at den 53-årige, ifølge anklageren, havde forsæt til drab, henviste han blandt andet til forklaringen fra den 46-åriges hustru.

Hun har selv været sigtet i sagen, men blev renset. Hun forklarede under vidneansvar, at den 53-årige efter drabet sagde, ’I shot that motherfucker’. Han nævnte også et lommeopkald fra den 53-åriges telefon til hans ekskæreste.

Hun har forklaret, at den 46-årige nu tiltalte på optagelsen sagde: 'jeg forstår ikke, hvorfor vi skal stå med hatten i hånden', hvorefter den 53-årige svarede: 'hvad synes du, vi skal gøre? Skal vi skyde både ham og hunden'.

Hun var dog i tvivl, om der blev sagt 'vi' eller 'jeg', og beskeden eksisterer ikke længere.

I forhold til den 46-årige ansvar peger anklageren særligt på, at han lånte en pistol af den 53-årige før drabet. Dog ikke gerningsvåbnet.

Han nævnte også den 46-åriges ageren med at slette spor efter drabet.

- Ikke nok med, at han ikke ringede til politiet, så deltog han også i lang tid med at rydde op efter forbrydelsen, sagde anklageren.

Eddie blev skudt foran sin campingvogn, der stod på den 53-åriges grund. Foto: René Schütze

Han nævnte blandt andet, at den 46-årige har erkendt, at han var med til at lægge liget på bålstedet og også lagde ekstra grene på undervejs i forløbet.

Det har ikke kunnet fastslås med sikkerhed, hvordan Eddie Karl-Johan Christensen døde på grund af de omfattende varmeskader, der kun efterlod fragmenteret knogle og tandvæv tilbage.

- Det er meget sandsynligt, at Eddie døde som følge af (den 53-åriges, red.) skud mod ham, som den 46-årige har forklaret. Men vi ved det ikke med sikkerhed, sagde anklageren med henvisning til, at han også kunne være død på bålet.

Ifølge den 46-åriges forklaring var han 100 procent sikker på, at Eddie var død, da han lagde ham på bålet, men anklageren hæftede sig ved, at han ikke tjekkede hans puls.

- Det er endnu en omstændighed, der taler for, at det lå inde for rammerne af, at (den 46-årige, red.) var indforstået med, at Eddie kunne dø, sagde anklageren.

Sagen fortsætter efter pausen med procedurer fra de to tiltaltes forsvarere.

Eddie levede et voldsomt liv. Allerede i 2016 blev han udsat for drabsforsøg. Også her havde gerningsmændene til hensigt at brænde ham af.