Anklager: De var to om Eddie-drabet

En blev frikendt i byretten og en anden dømt for drabet på 39-årige Eddie. Nu vil anklager have begge dømt i landsretten

En nu 47-årig mand kunne i oktober i fjor ånde lettet op og forlade Retten i Hjørring som en fri mand, mens 54-årige Bengt Johan Reistad ved samme lejlighed blev idømt 13 års fængsel for det brutale drab på 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen.

Nu vil Statsadvokaten have dømt begge for det bestialske drab på skagboen, som 9. maj 2020 blev dræbt af skud og derefter brændt på et bål, så han blev delvis kremeret, på den 54-åriges ejendom på Rendborgvej ved Elling nord for Frederikshavn.

Mandag begyndte ankesagen i et nævningeting ved Vestre Landsret i Aalborg, som danner rammen om i alt ni retsmøder, før der falder dom i midten af maj.

De gjorde det i forening

- Det er min påstand, at drabet på Eddie er begået af de to tiltalte i forening. Uanset om det er den ene eller den anden, der har skudt Eddie og bagefter smidt ham på bålet, så har de gjort det i forening og efter fælles forståelse, sagde anklageren, da han som det første tog hul på at ridse sagens hovedpunkter op for nævningene.

Skåret ind til benet skal de sammen med de tre juridiske dommere i sidste ende tage stilling til, hvem af de tiltalte, der eventuelt lyver, og hvem der taler sandt. Deres forklaringer i byretten stak i hver sin retning.

De nægter sig begge skyldige.

Efter mere end halvandet års varetægt kunne den i dag 47-årige tage sin søn i hånden og gå ud i friheden. Nu vil anklagemyndigheden have ham dømt for manddrab ligesom hans medtiltalte. Foto: René Schütze

I Retten i Hjørring valgte et enigt nævningeting at lægge deres lod hos den 47-årige, så han blev frikendt. Mens altså den 54-årige maskinmontør Bengt Johan Reistad blev idømt 13 års ubetinget fængsel for manddrab, overtrædelse af våbenloven, hærværk og usømmelig omgang med lig.

Den 47-årige blev idømt 10 måneders fængsel for sidstnævnte anklagepunkt og kunne gå ud i friheden umiddelbart efter domfældelsen på grund af den tid, han havde siddet varetægtsfængslet.

Frikendtes forsvarer reagerer her på den endelige dom tilbage i oktober sidste år.

Tiltalt med nyt udtryk

Anklagemyndigheden mener, at han har negligeret sin egen rolle under de dramatiske døgn i maj 2020, da Eddie Karl-Johan Christensen pludselig forsvandt.

I første omgang blev han meldt savnet, og blot en dag senere sendte Nordjyllands Politi en efterlysning ud til offentligheden.

Hvor den høje slanke svensker i oktober lignede en hårdt plaget mand, mødte han i landsretten op med et helt andet udtryk med farve i kinderne og klædt i en afslappet brun fløjlsjakke garneret med et moderigtigt spraglet tørklæde om halsen.

Han og hans medtiltalte værdigede ikke hinanden mange blikke i løbet af dagen, hvor de ellers kun sad adskilt af den dansk-svenske tolk.

Skænderi om hunden Rocco

Ifølge tiltalen blev Eddie Karl-Johan Christensen dræbt klokken 22 den pågældende majaften efter endnu et skænderi med den 54-årige, på hvis ejendom Eddie boede i sin udrangerede campingvogn.

Forud var gået en række uenigheder om blandt andet Eddies hund, Rocco, som løb frit omkring på grunden, på trods af at han havde givet Reistad håndslag på, at den skulle holdes i snor.

Eddies hund, Rocco, blev fundet død og nedgravet nogle dage efter Eddies forsvinden. Den blev dræbt af skud med samme Magnum tromlerevolver, som også den 39-årige skagbo blev skudt med. Foto: Privat

Hunden blev senere fundet dræbt af skud. Den var gravet ind i en jordvold, der ligger i forbindelse med en skydebane, som den 54-årige havde etableret på grunden på Rendborgvej.

Anklagemyndigheden mener, at det var Bengt Johan Reistad, der trykkede på aftrækkeren på Magnum tromlerevolveren og dræbte Rocco. Og at det også var ham, der skød Eddie med samme håndvåben.

Ligesom de øvrige boede den 47-årige tiltalte på ejendommen på Rendborgvej. Her dyrkede han og hans kone en økologisk køkkenhave, så de sammen med deres søn kunne udleve drømmen som selvforsynende veganere.

Uhyggeligt fund i olietønder

Efter drabet og afbrændingen af Eddie blev hans jordiske rester skaffet af vejen på bestialsk vis: De tilbageværende knogler, kraniet, tænder, væv og aske blev gemt af vejen i to olietønder, der senere blev fundet i et mørkt aflukket rum på havnen i Frederikshavn på en adresse, den 54-årige ejede.

Sagen fortsætter tirsdag. Begge tiltalte skal afhøres fredag.