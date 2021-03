Anklager: Derfor gik jeg efter livstid

82-årige Eva Hofmeister var allerede blevet kremeret med konklusionen 'naturlig død' på sin dødsattest, da politiet fattede mistanke om, at hun var et af ofrene for en seriemorder på Østerbro.

Derfor har senioranklager Sidsel Klixbüll skulle samle brikkerne til et puslespil for at sandsynliggøre, at også den ældre pensionist var blevet udsat for et rovmord.

Alle tre var ældre mennesker, der boede i samme bebyggelse, James Schmidt har erkendt, at han misbrugte begge de kvindelige ofres hævekort, og både Inez Hasselblad og Peter Olsen blev kvalt, viste det sig, da de blev obduceret.

- Retten har lagt vægt på, at det er samme handlemåde i alle tre drab, det er fuldstændig identisk og derfor har man valgt at dømme for tre drab, siger Sidsel Klixbüll.

- Hvad mener du om det politiarbejde, der er foretaget i sagen?

- Jeg har generelt rigtig stor respekt for det politiarbejde, der er lavet i sagen, men da man har været ude på gerningsstederne hos de her ældre mennesker, der kunne man godt have været lidt grundigere, konstaterer hun.

Sidsel Klixbüll er senioranklager hos statsadvokaten. Foto: Linda Johansen

Hun kalder sagen for 'voldsom, brutal og fuldstændig meningsløs'.

- Det er helt meningsløst, at tre mennesker har skullet lade livet for, at den tiltalte har kunnet sikre sig relativt små beløb ved at kunne misbruge deres dankort.

Derfor er hun også tilfreds med, at retten var enig med hendes påstand om, at han skulle idømmes lovens strengeste straf.

- Livstid er den måde, man bedst sikrer, at han ikke får mulighed for at komme ud og begå noget tilsvarende igen, siger hun og peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for drabsforsøg, voldtægt og forsøg på voldtægt.

Dengang gik han under navnet Lual Lual og blev idømt forvaring i by- og landsret, men Højesteret valgte at ændre det til en tidsbestemt straf på syv års fængsel på grund af hans unge alder. Dengang var han blot 17 år.

Afgørelsen i Østre Landsret med truffet med dissens. En af de ni nævninger og en af de tre dommere i landsretten mente ikke, at der var ført tilstrækkelig bevis for, at James Schmidt også kunne dømmes for drabet på Eva Hofmeister. Men et klart flertal stemte for, og derfor er Schmidt kendt skyldig.