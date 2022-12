Anklager: Dét afviste retten heldigvis

Teenagere fik et års rabat for dødsvold på grund af deres unge alder - retten afviste nødværge

Kim Hansen var rolig, lod sig ikke provokere og gik afvæbnende med den ene hånd i lommen og telefonen for øret ned den anden hånd, da han blev overfaldet af de to nu 18-årige teenagere Niklas Hansen og Mathias Mortensen.

Det fremgik af dommens præmisser, som retsformanden læste op i Retten i Hillerød.

Her fremgik det også, at retten ikke mener, at betingelserne for nødværge er opfyldt, som Mathias Mortensens forsvarer Tenna Dabelsteen fremførte i sin procedure.

Derfor blev de begge idømt seks års fængsel for at have tæsket Kim Hansen ihjel i forening. Som formildende omstændighed talte, at de tiltalte var under 18 år på gerningstidspunktet, hvilket medfører en rabat på et års fængsel. Og som skærpende tæller, at der er tale om vold begået i forening.

Gerningsstedet den frygtelige lørdag morgen den 5. marts i Frederikssund. Foto: Kenneth Meyer

Senioranklager Martin Stassen havde nedlagt påstand om mindst syv års fængsel, men var godt tilfreds med byrettens dom.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med resultatet. At begge de tiltalte blev dømt for den samlede vold, og at retten også har udmålt en passende lang fængselsstraf, siger han.

Både Tenna Dabelsteen og Kaaveh Piroz, der er forsvarere for de to teenagedrenge tog betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Kaaveh Piroz' klient, Niklas Hansen havde erkendt dødsvold, men ikke i det omfang, der fremgik af anklageskriftet, og i forsvarerens procedure mente han ikke, at straffen skulle være højere end fire års fængsel. Han ønskede ikke at udtale sig efter dommen.

Tenna Dabelsteens klient, Mathias Mortensen nægtede sig skyldig i vold med døden til følge, men erkendte simpel vold, der var sket i selvforsvar, fordi Kim Hansen i følge ham slog en af de unge først.

Forsvarsadvokat Tenna Dabelsteen. Foto: Anthon Unger

- I og med min klient har nægtet sig skyldig, er vi selvfølgelig skuffede over, at han er blevet dømt, men byretten har talt, og han har fået seks år, siger forsvareren.

- Hvordan vil du beskrive karakteren af sagen?

- Det er jo en tragisk sag, og det er det for alle. Der er ikke nogen vinder herefter, siger hun.

Der gik et sug gennem retslokalet, da retsformanden først kom til at sige, at Niklas Hansen blev idømt seks års fængsel, mens Mathias Mortensen blev idømt ti års fængsel.

Hun rettede selv talefejlen hurtigt, fra de ti år til de seks år, men det nåede tydeligvis både at ryste forsvareren og hendes klient..

- Min reaktion var lige et kort øjeblik, at man stod og ikke kunne finde ud af, hvilket ben, man skulle stå på, siger Tenna Dabelsteen og tilføjer, at det nærmest føltes som en lille lettelse, da retsformanden umiddelbart efter rettede det, men at 'seks år er en hård dom'

Senioranklager Martin Stassen peger på tekniske spor, de videooptagelser, som de tiltalte selv har optaget i forbindelse med episoden og de skader, der er fundet på den afdøde Kim Hansen som afgørende for sagen.

Han kalder sagen for meget tragisk.

- Selvfølgelig for ham, der nu er død. Og så er der også to unge mennesker, der kan se frem til en meget lang fængselsstraf.

- Hvad har gjort sagen udfordrende for anklagemyndigheden?

- Der er jo forskellige synspunkter, der er blevet gjort gældende. Dels om at de handlede i forening. Om man indestår for den vold, som den anden nu også måtte udøve. Og også nogle synspunkter om, hvem der var den udfarende part. Var der noget nødværge her? Som retten så heldigvis fuldstændig har afvist, siger han.

Kim Hansens faste plads som FCK-fan i Parken så sådan ud efter hans brutale død. Han havde været i Parken aftenen før hans død. Privatfoto

