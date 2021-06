Anklager: En historisk dom

Det er første gang, at en person er dømt for at køre under påvirkning af lattergas. Det skete, da Helmi Mossa Hameed fredag blev idømt seks års fængsel - blandt andet for trafikdrab under påvirkning af lattergas

Advokaturchef Kristian Kirk Petersen fra Københavns Politi kalder dommen over Helmi Mossa Hameed for historisk, fordi det er første gang, at det er fundet bevist, at en kørsel er sket under påvirkning af lattergas.

Han blev fredag idømt seks års fængsel som en fællesstraf, der inkluderer noget reststraf fra tidligere dom, for 33 forhold. Herunder uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændighederne, efter han påkørte og dræbte femårige Aya på Peter Bangs Vej i København i oktober sidste år.

Aya mindes med en sten på Peter Bangs Vej. Foto: Anthon Unger

Man må godt indtage lattergas, men at køre med lattergas i kroppen er en helt anden sag. Og at bevise, at folk ikke har været i stand til at køre deres bil på fuldt betryggende måde, er vanskeligt, fordi det ikke kan spores i kroppen ganske kort tid efter.

Det er han dømt for Helmi Mossa Hameed er dømt for: - Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, idet retten finder kørslen særligt hensynsløs i lyset af domfældtes indtagelse af lattergas umiddelbart før ulykken 28. oktober 2020 på Peter Bangs Vej, hvor den femårige pige mistede livet. - Flugt fra gerningsstedet - Farefremkaldelse for den afdøde piges mor - Besiddelse af 51 falske tusinde kronesedler, som retten finder domfældte havde til hensigt at bringe i omløb som ægte. - Besiddelse af 246,91 gram kokain og 1.579 gram hash til videresalg - Røveri på en tankstation i Hellerup i juni 2019. - Forvoldt betydelig skade på legeme og helbred under særligt skærpende omstændigheder ved et færdselsuheld 19. januar 2019 på Ingerslevsgade, hvor to kvinder kom alvorligt til skade. - Herudover en række færdselslovsovertrædelse siden januar 2019. Han er idømt seks års fængsel. I straffen indgår også en reststraf på 167 dage fra Helmi Mossa Hameed prøveløsladelse 5. august 2020. Vis mere Vis mindre

– Det er ikke nogen nem opgave. Det er også derfor, at man kan stå og være tilfreds bagefter med, at det er lykkedes, siger Kristian Kirk Petersen.

– Hvad, tror du, har været afgørende for retten?

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at det skyldes, at politiet har været i stand til at optrevle de timer, der går forud for ulykken og det lattergasindtag, der har været helt op til ulykken, siger han og fortsætter:

– Det er en indiciesag, men vi behøver ikke gætte i samme omfang, idet politiet har været i stand til at klarlægge den her meget massive lattergasindtagelse på selve gerningsdagen.

Helmi Mossa Hameeds forsvarer Christian Bjerrehuus tog forbehold for anke for sin klient.

– Nu skal vi lige have lejlighed til at læse afgørelsen, men jeg håber selvfølgelig, at den her sag snart kan få en afslutning. Det er jo en ulykkelig sag med ulykkelige omstændigheder, siger han.

Helmi Mossa Hameed har taget forbehold for anke. Politifoto

Morens bistandsadvokat Kira Kolby Christensen sagde, at sagen har fyldt rigtig meget, og at moren nu bare har brug for ro.

– Det er en stor lettelse, men når det er sagt, så er der aldrig noget, der kan straffe hårdt nok for det tab, hun har haft. Så på den måde er situationen, som den er, siger Kira Kolby Christensen om dommen på vegne af sin klient.

Inden dommen faldt, kunne man høre stille hulken fra moren, og uden for retssalen gav hun tårerne frit løb, før hun forlod retten.