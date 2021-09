Anklager: Et ganske bestialsk drab

Tiltalte fik sidste ord

Da den tiltalte fik muligheden for det sidste ord, spurgte han først: 'Må jeg rejse mig' og indledte med at sige, at 'jeg har tænkt en del over, hvad jeg skulle sige. Jeg er kommet frem til, at der ikke er noget at sige, der kan gøre det bedre eller gøre det om,' sagde han.

'Der er ikke anden måde at sige det på end undskyld. Undskyld. Det er det'.

Da retten trak sig tilbage for at votere, fik han et langt kram af sin mor.