Anklager: Fem års fængsel for vanvidskørsel

- Tiltalte troede han kunne danse mellem regndråber uden at blive våd, og han udviste foragt for fællesskabets spilleregler, argumenterede anklager i sin procedure i sag mod tiltalt vanvidsbilist

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Fem års ubetinget fængsel, frakendelse af førerretten i 10 år og konfiskation af den bil, han påkørte politibetjent Stefan Nymann i 18. juni i fjor i et af de mest befærdede kryds i Aarhus.

Sådan lød anklager Bjørn Fogh Sørensens konkluderende bemærkninger, da han afsluttede sin procedure over for nævningetinget i Retten i Aarhus.

Anklageren henviste forinden til den lovpakke om vanvidskørsel, der trådte i kraft 1. marts i fjor. En lovpakke med skærpede sanktionsmuligheder over for vanvidsbilisme, som der ifølge rettens skyldskendelse tidligere torsdag er tale om i sagen, hvor en 21-årig mand fra Aarhus Vest er tiltalt for at have påkørt og lemlæstet politibetjent Stefan Nymann fra Østjyllands Politi på en måde, så han måtte lægges i koma efterfølgende i flere måneder. Betjenten er i dag hjerneskadet og delvist lammet i højre side af kroppen.

- Tiltaltes adfærd var ikke bare uagtsom, men groft uagtsom. Han viste en ligegyldighed over for sine medmennesker. Han troede, han var udødelig og kunne danse mellem regndråber uden at blive våd, sagde anklager Bjørn Fogh Sørensen og fortsatte:

- Sagen tegner et billede af en person, der ikke har respekt for færdselsloven, fællesskabet, ordensmagten og mit og dit.

Bør ramme loftet

Påkørslen skete 18. juni i fjor i krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj. Stefan Nymann var ved at lægge sømmåtter på vejbanen, da den 21-årige påkørte ham med voldsom kraft i sin svigerindes koksgrå VW Polo.

De fem års fængsel omfatter også, at den tiltalte er kendt skyldig i en række andre anklagepunkter omfattende vold, ulovlig tvang, tyveri, hærværk og hånlig adfærd over for politiet.

Den påkørte betjents hustru var også til stede i retten torsdag. Hun har tidligere sagt, at hun er ligeglad med, hvilken dom der gives til vanvidsbilisten, der invaliderede hendes 32-årige mand. Fredag står det klart, om den tiltalte idømmes de fem års fængsel, som anklageren argumenterer for. Foto: Øxenholt

Anklager Bjørn Fogh Sørensen påpegede desuden sagens alvorlige konsekvenser for den påkørte betjent og hans pårørende, og at det var en skærpende omstændighed, at den tiltalte flygtede efter påkørslen.

- Der er tale om en så grov sag, at vi bør ramme loftet på 10 års frakendelse af førerretten, argumenterede anklageren.

Forsvarer: Svigerinde før få sin bil tilbage

Den 21-årige, der har været varetægtsfængslet i et år, siden han meldte sig selv to dage efter påkørslen, nægter sig skyldig i hovedanklagerne.

Hans forsvarer, Tobias Engby, var i sin procedure blandt andet inde på, at der ikke er belæg for en konfiskation af bilen, som den 21-årige tidligere har sagt, at han havde stjålet.

- Min klients svigerinde var i god tro, så bilen bør afleveres tilbage til hende, argumenterede Tobias Engby, der i sin procedure konkluderede, at en straf på to et halvt års fængsel og fem års frakendelse af førerretten vil være rimelig.

Dommen afsiges fredag klokken 13.

