Anklager: Fik adgang til 18.000 intime billeder

En 27-årig mand fra Herning er tiltalt for at have skaffet sig adgang til op mod 18.000 intime billeder og videoer fra flere end 500 kvinder landet over.

En stor del af materialet stammer ifølge senioranklager Linette Lysgaard, Midt- og Vestjyllands Politi, fra den 27-årige herningensers kreds af venner og kolleger.

- Den tiltalte har i mange tilfælde relationer til de forurettede. Det er venner, skolekammerater, kolleger og kærester, siger anklageren under sin forelæggelse af sagen i Retten i Herning mandag formiddag.

Ifølge anklageren benyttede den tiltalte sig blandt andet af en fremgangsmåde, hvor han gav udtryk for, at han uforvarende var kommet til at sprede en computervirus via sine digitale medier.

Så tilbød han ofrene hjælp til at forhindre, at virus nåede deres digitale enheder.

Det krævede blot, at de skulle udstyre ham med forskellige kodeord til e-mail, Facebook, Snapchat og andre sociale medier.

Når han først kom i besiddelse af disse kodeord, kunne han ifølge anklageren overtage deres identitet og tage fat på disses kontakter.

Det førte til, at han kom i besiddelse af 4402 kodeord til sociale medier og e-mail konti.

- Så når vi taler om sagen som en hackersag, så mener vi ikke, at der er tale om dekryptering af data. Men om uberettiget adgang opnået gennem manipulation, siger anklageren.

En anden metode, som den 27-årige ifølge anklageren brugte, var at udgive sig for at være fotograf.

Han skal i flere tilfælde have skrevet til pigerne, at han var interesseret i at udføre fotosessions med dem.

Men det krævede, at de på forhånd skulle sende nogle billeder til ham.

Den 27-årige erkender at have besiddet tusindvis af intime billeder. Han erkender også uretmæssigt at have skaffet sig adgang til et stort antal kodeord.

Men han nægter sig skyldig i den alvorligste del af anklagen om at have tvunget flere af de forurettede til at udføre seksuelle handlinger foran kameraet.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag, hvor den tiltalte ventes at afgive forklaring.

Der falder dom i sagen til juni.