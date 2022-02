Anklager: Flere års fængsel til afdøde Tobias’ voldsmænd

Anklager vil have fire tiltalte i fængsel i op til to et halvt år og den ene udvist af Danmark. Forsvarere procederer for betydelig lavere straf

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet) Den 25-årige mand, som 11. maj i fjor slog 20-årige Tobias Jødal med et knytnæveslag i ansigtet, så horsensianeren senere afgik ved døden, bør straffes med mindst to et halvt års fængsel.

Tre andre tiltalte i sagen, to 22-årige og en 30-årig mand, bør idømmes mellem to og to et halvt års fængsel.

Og den af de i alt fire tiltalte, som ikke er dansk statsborger – den 22-årige mand af bosnisk herkomst - bør efter endt afsoning udvises af Danmark.

Det mener specialanklager Anna Holm Christensen, som torsdag formiddag i et nævningeting ved Retten i Horsens har procederet strafudmålingen for de fire mænd, der er tiltalt i den opsigtsvækkende sag.

Alle fire, der er fra Vejle-området, blev tidligere i dag frifundet for vold med døden til følge.

De blev dog alle kendt skyldige i grov vold, ligesom de blev kendt skyldige i at have forladt den dybt bevidstløse og dermed nødlidende Tobias Jødal uden at hjælpe ham på nogen måde.

Efter at det 20-årige offer havde fået knytnæveslaget i ansigtet, blev han angrebet med peberspray, mens han lå bevidstløs på jorden.

Derefter blev han bogstavelig talt smidt op i bagagerummet i den store sorte BMW X5, som de fire tiltalte kort forinden var ankommet i til en adresse i Sølvgade i Horsens.

Få minutter senere kørte bilen galt, da den i høj fart og med den 25-årige tiltalte bag rattet ramte en sten på Nørretorv i Horsens.

Derefter flygtede de fire mænd fra stedet til fods.

Tobias Jødal modtog livreddende førstehjælp af dels tililende betjente, dels de reddere, som ankom til stedet kort efter.

Men undervejs havde han fået flere hjertestop og - skulle det vise sig – en deraf følgende varig hjerneskade, så han var klinisk død.

Efter seks døgn måtte hans nærmeste familie tage den svære beslutning at slukke respiratoren, der da havde holdt Tobias kunstigt i live.

Nævningesagen har kørt over fem retsdage. De tiltalte har, siden de blev fremstillet i grundlovsforhør efter overfaldet for trekvart år siden, siddet varetægtsfængslet i forskellige arresthuse i Jylland.

De fires forsvarere er sidst på formiddagen i gang med at procedere, hvad de mener sanktionen for deres klienter skal være.

De lægger op til, at de mener, deres klienter skal idømmes under eller omkring et års fængsel.

Der ventes at falde dom senere i dag.