Krimi ... 2. jul. 2021 kl. 15:23

Anklager fra over 50 kvinder: Sådan gik Cosby alligevel fri

Bill Cosby har erkendt, at han har givet kvinder beroligende midler for at dyrke sex med dem. Alligevel kan han forlade fængslet som en fri mand. Forstå den opsigtsvækkende sag her