Anklager: 'Fuldstændig meningsløst drab'

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet):

Anklager Kirsten W. Jensen kræver en 19-årig mand idømt 'ikke under 13 års fængsel' for drabet på Nicoline Plintic, mens en 24-årig mand kræves idømt en behandlingsdom på ubestemt tid, hvorefter han skal udvises af Danmark for bestandigt.

Det er netop kommet frem i Retten i Roskilde, efter at de to mænd er blevet kendt skyldige i drabet på den 20-årige kvinde.

Om den 19-åriges rolle i drabet siger anklageren:

- Der er ingen formildende omstændigheder, men flere skærpende.

- Det er skærpende, at drabet er udført i forening, det er skærpende, at det er planlagt, og det er skærpende, at det er et fuldstændig meningsløst drab. Et drab begået på en kvinde, blot fordi hun havde fortalt den ene tiltalte, at den anden tiltalte skulle sælge stoffer for en rocker, der end ikke eksisterede, lød det blandt andet fra Kirsten W. Jensen, der også bemærkede drabets voldsomhed:

- Hun blev ikke bare kvalt. Hun blev også slået flere gange og stukket med en saks med meget voldsomme skader til følge.

- Alt sammen tæller opad.

I forhold til den 24-årige medgiver anklageren, at flere forhold taler imod en udvisning. Manden er født og opvokset i Danmark og han har ingen tilknytning til hverken Palæstina eller Polen, hvor hans forældre er fra. Både mor og far, tre søskende og hans søn bor i Danmark.

På den anden side er der blandt andet hensynet til kriminalitetens grovhed, hans fortid med adskillige domme for blandt andet røveri, vidnetrusler og forsøg på grov vold, og det faktum, at han i 2019 fik en advarsel om udvisning af Retten i Odense .

- Når man lægger det på vægtskålen tipper den. Nu er vi nået dertil, at det er nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed og orden, at den tiltalte udvises.

Fældet af optagelser

Den 20-årige tømrerlærling blev myrdet 14. juli sidste år. Det var den yngste af de to mænd, der udførte drabet, men de planlagde sammen at skaffe sig af med hende.

Den 19-årige har i løbet af retssagen tilstået, efter at han blev fældet af hemmelige aflytninger af en celle i arresten.

Forud for skyldkendelsen argumenterede den 24-årigs forsvarer til gengæld for frifindelse, men hans argumenter blev altså forkastet. Læs mere her

Retten har fundet det bevist, at beskeden 'Skaf hende af vejen ?' som den 24-årige sendte til teenageren få timer før drabet kun kan forstås som en 'opfordring til at slå Nicoline Plintic ihjel'.

Retten finder det også bevist, at den 24-årige ved hjælp af en fiktiv identitet - den hårdkogte Satudarah-rocker Karim Albino - formåede at spille den 19-årige og Nicoline Plintic ud mod hinanden 'i en sådan grad, at den 19-årige frygtede for sit liv'.

'Hverken (den 19-årige, red.) eller Nicoline Plintic var klar over, at Karim Albino var en fiktiv person', lød det i skyldkendelsen, hvori retten også konkluderer, at teenageren var bange for rockeren.

Nu skal retten tage stilling til straffen. Først skal både anklager og de to forsvarere give deres bud på, hvilken straf de to mænd skal idømmes.

Den 24-årige er psykisk syg og diagnostiseret med skizofreni. Han har stort set ikke været til stede under retssagen.

Opdateres

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nicolines mor: Politiet har svigtet

Flere uger før sin død anmeldte Nicoline Plintic den ene af de to drabsmænd til politiet for trusler. Hun fik dog ikke hjælp. Derfor vil hendes mor nu klage over politiet.

– Jeg føler, at de har svigtet min datter. De har ikke taget hende alvorligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Læs mere her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Min nye bedste ven'

Nicoline Plintics mor, Maria, hørte for første gang om sin datters drabsmand i maj 2020. Dengang omtalte Nicoline teenageren som 'sin nye bedste ven'.

Det ændrede sig og før hun blev frarøvet livet, forandrede Nicoline sig også, fortæller moderen. Læs mere her (+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Retsmedicineren Asser H. Thomsen har kortlagt og analyseret 1417 drab begået i Danmark fra 1992 til 2016. Hør om hans arbejde i den nye udgave af Afhørt herunder eller i din podcastapp.