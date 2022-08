Anklager: Han ville dræbe dronningen

En 20-årig mand begav sig om morgenen 25. december 2021 ind på grunden til Windsor Castle, hvor Storbritanniens dronning Elizabeth befandt sig med familien.

Han havde en hætte over hovedet og en maske for ansigtet, og med en skarpladt armbrøst i armene gik han rundt på grunden, indtil en vagt opdagede ham og fik ham til at slippe sit våben.

'Jeg er her for at dræbe dronningen'

Onsdag er det under et retsmøde kommet frem, at den 20-årige mand, der arbejdede i et supermarked, sagde, 'jeg er her for at dræbe dronningen' til vagterne, før han blev anholdt.

Det skriver flere internationale medier, herunder AP.

Nu er han tiltalt efter den sjældent anvendte såkaldte Treason Act (lov om landsforræderi, red.), hvor han er anklaget for at have 'haft til hensigt at skade hendes majestæt dronning Elizabeth 2.'s person eller at alarmere hendes majestæt'.

Han er ligeledes tiltalt for dødstrusler og besiddelse af et 'offensivt' våben. Sagen er ikke blevet efterforsket som en terrorsag.

Ville hævne sig

Ifølge anklagemyndigheden ønskede den 20-årige at 'hævne sig på det britiske etablissement' for dets behandling af indere.

Inden hændelsen sendte han en video til 20 forskellige mennesker, hvor han hævdede, at han ville snigmyrde dronningen.

For at komme tæt på kongehuset skulle han ifølge anklagemyndigheden også have forsøgt at melde sig ind i det britiske militær og politi.

Den 20-årige mand sidder varetægtsfængslet på et sikret psykiatrisk hospital og skal for retten igen til september.