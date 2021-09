Anklager: - Hun løj sig til milliarder

Elizabeth Holmes var udråbt til at blive den næste Steve Jobs - nu skal hun for retten. Få baggrunden for sagen her.

Retssagen imod Elizabeth Holmes er nu gået i gang. Anklageren kaldte hende en sand løgner, mens hun selv forsvarede sig med, at der var tale om simple fejl

En af de mest iøjnefaldende retssager i nyere tid i USA er netop gået i gang.

Den dengang 30-årige Elizabeth Holmes stod i spidsen for Theranos, som hun selv havde været med til at starte op. Et firma, der i årevis har arbejdet på at gøre blodprøver og analysen af dem mere enkle.

Pengene væltede ind, men 16. oktober 2015 kunne The Wall Street Journal afsløre, at Theranos' metoder slet ikke var så banebrydende, som de havde påstået.

Mediet kunne fortælle, at firmaets påståede banebrydende maskine, Edison, slet ikke kunne give så nøjagtige resultater på blodprøverne, som firmaet havde påstået. En kæmpe skandale med store konsekvenser for læger, patienter og investorerne var afsløret.

Elizabeth Holmes ankom til Robert F. Peckham U.S. Courthouse i San Jose med sin partner Billy Evans. Foto: Ritzau Scanpix/Peter Da Silva

Anklager: Hun løj

Og nu har de første retsmøder fundet sted. Først var det anklager Robert Leach, der skulle fremlægge sine indledende argumenter, og han gik til den.

- Det her er en sag om at lyve og snyde sig til penge, og den tiltaltes svindel gjorde hende milliardær, sagde Robert Leach.

Også Elizabeth Holmess hold skulle forsvare hende for første gang. Og de mente, at der var tale om en simpel fejl.

- Det er ikke en forbrydelse af fejle. At prøve sit aller bedste og ikke lykkedes er ikke ulovligt, sagde forsvarsadvokat Lance Wade i retten.

Den nu 37-årige kvinde er tiltalt i en lang række typer af svindel heriblandt at have bedraget læger, investorer og patienter. Hun risikerer 20 års fængsel, hvis hun bliver erklæret skyldig i alle anklagepunkterne.

Smed Bombe

Allerede inden retssagen smed Elizabeth Holmes den første bombe.

Hun er efter eget udsagn blevet udsat for psykisk vold af sin forretningspartner og tildigere administrerende direktør hos Theranos, Ramesh Balwani, der ifølge Elizabeth Holmes skulle være stået på i over et årti.

Der var ingen billeder inde fra retssalen, men en tegner var på plads. Foto: Ritzau Scanpix/Vicki Behringer.

Ifølge Elizabeth Holmes har Ramesh Balwani overvåget alt, hvad hun foretog sig. Han overvågede hendes telefonopkald, beskeder og e-mail.

Derudover skulle han angiveligt havde bestemt, hvornår hun måtte sove, og desuden gjort klart over for Elizabeth Holmes, at alt hendes succes pegede tilbage på ham, skriver CNBC.

Offentlige dokumenter

Advokater for Holmes vil fremvise beviser på, at Ramesh Balwani kontrollerede, hvad Elizabeth Holmes spiste, hvordan hun klædte sig, og hvor mange penge han tillod hende at bruge.

Desuden var det også op til Ramesh Balwani, hvem Elizabeth Holmes måtte omgås.

I store træk dominerede Ramesh Balwani hende, og eliminerede hendes evne til at træffe selvstændige beslutninger, viser dokumenter, der blev offentliggjort fra distriktsadvokat Edward Davila.

Ramesh Balwani advokat har skrevet, at Balwani finder anklagerne dybt krænkende, og har i samme ombæring fortalt, at anklagerne gør ondt på ham.