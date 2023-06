Anklager i Field's-sag: Derfor skal vidnerne høres

Under Ekstra Bladets live-dækning spurgte mange læsere ind til, hvorfor det er nødvendigt at høre så mange vidner i Field's-sagen. Hør anklagerens forklaring her

Alt imens over 20 vidner minutiøst gennemgik alt, hvad de så, hørte, mærkede og tænkte under skyderiet i Field's sidste år, sammenholder anklageren deres forklaringer med billeder og overvågningsmateriale fra shoppingcenteret.

Men hvorfor er det nødvendigt for sagen at gennemgå så mange vidneafhøringer, når riffelmandens dødsrute i vidt omfang kan kortlægges gennem overvågningsmateriale?

Ifølge specialanklager Søren Harbo, der fører sagen mod den drabstiltalte 23-årige mand, er der flere gode grunde til den grundige afhøring.

- Det er vigtigt at få sat lidt ord på, hvordan det er oplevet derinde fra shoppingcenteret. Overvågningsmaterialet dokumenterer jo ikke folks skader. Heller ikke hvordan ofrene har haft det efterfølgende, siger Søren Harbo til Ekstra Bladet under pausen på sagens tredje retsmøde.

Flere vidner har fortalt, at de hørte riffelmanden råbe 'det er ikke ægte!', mens han skød vilkårligt mod shoppingcenterets besøgende. Privatfoto

- Samtidig har både jeg som anklager, såvel som forsvareren, retsformanden og bistandsadvokaten mulighed for at stille opklarende spørgsmål ind til de ting, vidnerne fortæller.

Blodig dominoeffekt på rulletrappe

De fleste af vidnerne befandt sig oppe ved restaurantområdet på øverste etage. To af vidnerne var en mor og hendes mindreårige datter, der sammen stod i kø til Bruger King, da skuddene lød.

Instinktivt forsøgte moren at holde fast om sin datter, så de ikke blev knust af den panikslagne folkemængde, der flygtede mod rulletrappen. Flere skud lød, og et kugle ramte glasset ved rulletrappen, der fik de flygtende mennesker til at falde over hinanden som en 'domino-effekt', forklarede vidnerne samstemmigt.

Folkemængden faldt over hinanden, da skuddene lød, i forsøget på at flygte ned ad rulletrappen til restaurantområdet. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg ved ikke, hvad der rammer først. Jeg ved, at jeg bliver ramt i ryggen. Jeg opfatter ikke, at jeg også bliver ramt i benet, fortæller moren, der i dag er afhængig af at bruge rollator til at komme rundt.

Datteren lå under en mand, men fik øje på sin mor, der også lå for enden af rulletrappen.

- Jeg så hendes ansigt. Jeg så også, der var et kæmpe hul ind i hendes ben. Hun kunne ikke rejse sig. Jeg kan bare huske, min mor råbte til mig, at jeg skulle løbe. Så jeg løb bare, fortæller pigen under sin videoafhøring.

13-årig stoppede riffelmand

Pludselig dukkede riffelmanden op foran menneskemængden. Ifølge vidnerne brølede han igen og igen: 'det er ikke ægte!'. Indtil en 13-årige dreng, der selv lå paralyseret i menneskemængden, råbte 'Jo, jeg er ægte! Skyd ikke!'.

Ord, der ifølge den tiltaltes egen forklaring til politiet fik ham til at indstille skydningen og flygte fra stedet.

19 af de 23 forurettede i anklageskriftet har været inde og vidne. Tre af de forurettede afgik ved døden som følge af skuddene. En enkelt af de øvrige forurettede er blevet fritaget var at vidne, fordi han er for syg. Derudover har to ekstra været indkaldt - en politibetjent og en mand, der overværede gerningsmanden affyre skud.

Sådan afhører man børnene

Tre vidner var mindreårige børn. De blev videoafhørt, hvorefter videoerne blev afspillet i retten. På videoerne sad børnene i en grå sofa i et dagligestue-lignende rum med planter, puder og med farverig indretning.

- Rummet, børnene er blevet afhørt i, er specielt indrettet til afhøring af børn i alle aldre. Nogle gange har vi jo også helt små børn på fire eller fem år. Så sidder de og tegner imens eller kigger på tegninger. Det gør de ældre børn selvfølgelig ikke, men det er det samme, der er på spil – nemlig at de skal være trygge.

Ifølge anklageren er udganspunktet som regel, at der ikke skal være andre til stede under afhøringen. Men for børn, der har det særligt svært i situationen, kan man få en tryghedsperson med sig.

- Det så vi med den ene 13-årige dreng, hvor søsteren sad ved ham. Hun må ikke blande sig eller påvirke det, han siger, men hun gør ham tryg. Man kunne se, at hun nussede ham lidt på ryggen, og forsikrede ham om, at han gjorde det godt.

Skal være varsom med at påvirke

Afhøreren skal også være særligt opmærksom - både på at passe på børnene, men også på ikke at komme til at påvirke dem.

- Afhøreren er en politibetjent, som er uddannet i at afhøre små børn. For der er selvfølgelig en masse overvejelser, om hvordan man gør det på den mest hensigtsmæssige måde. For eksempel skal man passe på ikke at komme til at lægge ord i munden på børnene, siger anklageren.

- Det vigtigste er jo, at få det hele frem – men på en måde, hvor man ikke påvirker dem eller gør dem utrygge. Det, de siger, skal jo helst være så sandt, som muligt.