Anklager i Mia-sagen: Derfor er han skyldig

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Der er kun to personer, som ved præcis, hvad der skete, efter at den tiltalte samlede Mia op den morgen: nemlig tiltalte selv og Mia. Og Mia kan vi desværre ikke spørge. Så tilbage har vi kun hans version. Og det er en version, som vi åbenlyst kan forkaste. Den er i direkte strid med sandheden. Den virker opdigtet og usandsynlig.

Det sagde specialanklager Mette Bendix, da hun tirsdag i et nævningeting ved Retten i Aalborg tog hul på sin skyldprocedure i sagen mod en 38-årig nordjysk elektriker, som er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod Mia Skadhauge Stevn.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende forsvandt tidligt om morgenen 6. februar sidste år efter en tur rundt i Aalborgs natteliv.

Annonce:

Anklager: Utroværdig forklaring

Fra klokken 06.09, da hun blev tilbudt et lift og steg ind i den tiltaltes sorte VW Golf 7 på Vesterbro foran Netto, er der ingen andre, der har set hende i live.

Og den forklaring, den tiltalte selv har givet, da han over to dage blev afhørt i sagen, mener anklageren altså skal sættes til side, fordi den ifølge hende er utroværdig.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborgs natteliv 6. februar sidste år. Fire døgn senere blev hendes jordiske rester fundet i Dronninglund Storskov ti minutters kørsel fra den tiltaltes hjem. Privatfoto/René Schütze

Hun mener, forklaringen fra hans mund kun har ét eneste formål: nemlig at skjule grusomme forbrydelser, der er blevet begået mod Mia Skadhauge Stevn.

Ingen svinkeærinder

- Tiltaltes forklaring kan fuldstændig forkastes. Den er én stor løgn, sagde Mette Bendix, da hun summerede de ting op, som hun mener viser, at den 38-årige mands forklaring er sammensat til lejligheden.

- Han kunne have gravet et hul i skoven og skjult liget. Men det gjorde han ikke. Der er kun én forklaring på, hvorfor han skulle dele Mia i så mange stykker. Og det er, at han havde noget at skjule, sagde hun.

Annonce:

I sin gennemgang af de punkter, som specialanklageren mener underbygger, at tiltaltes forklaring er utroværdig, var blandt andet, at han på intet tidspunkt ringede 112, at han undervejs har ændret forklaring på sin færden, at han parterede liget for at skjule forbrydelsen. Og at hans forklaring på, hvordan Mia døde, ikke synes troværdig.

Også hans køremønster den pågældende nat underbygger tiltalen, mener anklageren. Tiltalte har forklaret, at han med Mia ved siden af sig i passagersædet ledte efter hendes bolig, efter at han samlede hende op, men på et tidspunkt kort efter at hans bil passerer Limfjordsbroen i nordlig retning mod Hammer Bakker, er der ingen svinkeærinder. Ingen stop.

Men kun kørsel i en direkte lige linje mod det øde sted i skoven, hvor flere af Mias ejendele senere blev fundet.

Der er i dag skyldprocedure i sagen mod den 38-årige nordjyske elektriker. Der ventes dom på torsdag. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel på livstid, hvis han kendes skyldig efter anklageskriftet. Illustration: Nils Sloth

Retsmediciners forklaring central

Helt centralt i sagen er retsmediciner Asser Hedegaard Thomsens vidneudsagn og obduktionsrapport.

Han afviser, at Mia kan være død ved, at hendes taske hang fast i noget i skoven og derved - som den tiltalte har beskrevet - gav et unaturligt ryk i hendes nakke.

Hans bedste bud, som han også skriver i dødsattesten, er, at Mia døde af kvælning.

Annonce:

Og kvælning sker ikke pludseligt. Kvælning sker typisk over fire til fem minutter.

Der er ingen objektive beviser på, at Mia har været udsat for voldtægt. Men anklagemyndigheden mener, at motivet til, hvad der er sket, er seksuelt.

Nægter voldtægt og drab

- Det var ikke tilfældigt, at han samlede Mia op den morgen. Han har været på jagt efter hende hele natten, sagde Mette Bendix i skyldproceduren.

Senere skal den tiltaltes forsvarer, Mette Grith Stage, holde sin skyldprocedure.

Hendes klient erkender usømmelig omgang med lig. Han nægter voldtægt og drab.

Der ventes skyldkendelse i morgen, og dom torsdag.

Ekstra Bladet dækker nævningesagen ved Retten i Aalborg ...