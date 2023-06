Anklager i Mia-sagen: Han havde meget ond vilje - straf ham på livstid

Specialanklager Mette Bendix procederer for en straf til fængsel på livstid til 38-årige Thomas Thomsen, som dræbte Mia Skadhauge Stevn

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Vi har at gøre med en kalkuleret forbrydelse. Tiltalte er fundet skyldig i, at han hjemmefra havde kalkuleret med, at det kunne ende med en forbrydelse. Han havde slået sin gps fra i bilen. Og så tog han på jagt.

- Når han allerede hjemmefra har kalkuleret med, at det kan ende med en forbrydelse, så har han haft meget ond vilje. Og det skal tælle op i straffen.

Det sagde specialanklager Mette Bendix, da hun torsdag holdt sin strafprocedure i sagen mod den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen, som er kendt skyldig i at have dræbt Mia Skadhauge Stevn.

Han er også kendt skyldig i forsøg på voldtægt mod Mia og efterfølgende usømmelig omgang med lig, idet han i dagene efter drabet parterede og dels gravede hendes jordiske rester ned, dels spredte dem oven på jorden et øde sted i Dronninglund Storskov.

Skærpende omstændigheder

Anklageren slog i sin strafprocedure særligt ned på rækken af særligt skærpende omstændigheder i sagen mod Thomas Thomsen, som selv nægter sig skyldig i drab og voldtægt, mens han som det eneste har erkendt at have behandlet liget usømmeligt.

Men nævningetinget ved Retten i Aalborg kendte ham onsdag skyldig i manddrab og voldtægtsforsøg mod Mia, fordi retten fandt det bevist, at hans motiv den skæbnesvangre nat og tidlige morgen 6. februar sidste år var, at han ville have sex med en kvinde.

Og den kvinde blev tilfældigvis Mia Skadhauge Stevn.

Anklageren nedlægger påstand, som det også fremgår af tiltalen, om fængsel på livstid til Thomas Thomsen, subsidiært forvaring.

Retten har fundet det bevist, at den 38-årige drabsmand den nat satte sig ind i sin sorte VW Golf ved sit hjem i Flauenskjold og kørte i retning mod Aalborg med et seksuelt motiv.

Uhyggeligt fjerndrab

Det endte ulykkeligvis med Mias død i et øde og mørkt skovområde i Hammer Bakker, hvor Thomas Thomsen kørte til med Mia ved sin side, efter han klokken 06.09 tilbød hende et lift på Vesterbro i Aalborg tæt på festgaden Jomfru Ane Gade, hvor hun havde haft en glad aften og nat i byen.

- Mia nød livet. Og hun havde hele livet foran sig. Men det valgte tiltalte at sætte en stopper for. Af ren og skær egoistiske grunde: At han kunne få nydelse, sagde anklageren.

Hun brugte også tid på at understrege, at der er tale om et såkaldt fjerndrab, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd. Og at den omstændighed også bør tælle tungt, når straffen til Thomas Thomsen skal udmåles.

Hun har gennemgået rædselsforløb

- Vi har en person, som har gennemgået et rædselsforløb, da det gik op for hende, at det var en voldtægtsmand, hun havde sat sig ind til. Hun har sluttet sit liv fyldt med skræk ude i en mørk skov. Også det skal afspejle sig i straffen, sagde Mette Bendix.

Efter en kort pause midt på formiddagen har Thomas Thomsens forsvarer Mette Grith Stage taget hul på sin strafprocedure.

Modsat anklageren mener forsvareren ikke, at straffen til hendes klient skal være fængsel på livstid eller forvaring.

Sammenfattende procederer Mette Grith Stage for et strafniveau på 16 års fængsel til Thomas Thomsen.

Der falder dom klokken 11.45.

Ekstra Bladet følger nævningesagen ved Retten i Aalborg…