Anklager i terrorsag: Sandheden kan man altid huske

At en 35-årig syrisk mand blot skulle have en særdeles stor interesse for fyrværkeri og var i færd med at fremstille 300 hjemmelavede kanonslag, da han og flere andre blev anholdt i løbet af den første weekend i februar i fjor, tror specialanklager John Catre Nielsen ikke på.

Det lægger anklageren fra Midt- og Vestsjællands Politi ikke skjul på mandag i Retten i Holbæk, hvor en omfangsrig sag om forsøg på terrorisme er gået ind i den sidste fase.

- Sandheden kan man altid huske - løgnen er sværere at fastholde, lyder det fra John Catre Nielsen, da han gennemgår nogle af de forklaringer, som den 35-årige er kommet med under sagen.

Den 35-årige er sammen med sin hustru og sin storebror under anklage for at forberede et eller flere bombeangreb i Danmark eller i udlandet.

Annonce:

I sagen er der fundet kilovis af kemikalier, kaliumnitrat, svovl og aluminiumspulver. Og der er fundet en tilvirket mobiltelefon og anden elektronik, som ifølge anklagemyndighedens opfattelse skulle bruges som detonator.

John Catre Nielsen har mandag indledt anklagemyndighedens procedure, som er en sammenfatning af den bevisførelse, der er forløbet over mere end 20 dage i retten.

Under sagen har den 35-årige indrømmet, at han bestilte kemikalier, som blev leveret til en lejlighed i Dessau i Tyskland, og som han hentede sammen med sin hustru i januar 2021. Lejligheden tilhørte storebroren, som også er tiltalt i sagen.

Men kemikalierne skulle ifølge den 35-årige bruges til at lave kanonslag, og konen har under sagen forklaret, at hun slet ikke var klar over, hvad det var, de havde hentet hjem. Men den forklaring hænger ifølge John Catre Nielsen hverken sammen med andre forklaringer i sagen og de fund, der i øvrigt er gjort.

Annonce:

Han henviser til, at der i huset på Anders Larsens Vej i Holbæk, hvor den 35-årige og hustruen boede, både blev fundet kemikalier og skydevåben samt en række andre effekter, der ifølge specialanklageren viser en radikalisering og en sympati med den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Det drejer sig om videoer med halshugninger, islamiske hymner og andet. Der er også fundet videoer med parrets lille dreng, som ses og høres synge med på islamiske martyrsange.

- Der er tale om modbydelige videoer. Modbydeligt materiale, lyder det fra John Catre Nielsen.

Specialanklageren understreger, at der er fundet nok kemikalier i sagen til at lave en bombe bestående af godt 12 kilo eksplosivt materiale eller flere mindre bomber.

Derudover er der i sagen mange spor efter en kontakt mellem den 35-årige og hans kones bror, som angiveligt befinder sig i Tyrkiet. Konens bror optræder på en liste fra de amerikanske myndigheder over medlemmer af Islamisk Stat.

Disse lister blev lækket fra Syrien i 2016 og indeholdt navne på tusindvis af IS-krigere. Listerne er tidligere blevet brugt som bevis i danske terrorsager mod personer, der er blevet dømt for at tilslutte sig IS.

Annonce:

Ud over planerne om at udføre et eller flere angreb er de tre anklaget for at have overført penge til konens bror og på den måde have støttet Islamisk Stat.

Den 35-årige er desuden anklaget for at fremme en terrororganisations virksomhed ved at have fortalt konens bror om, hvordan der kunne skaffes nogle landkort og programmer til redigering af landkort.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen forsætter onsdag, hvor det er forsvarsadvokaternes tur til at procedere.