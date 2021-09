I april 2020 købte en nu 24-årig mand en pistol af mærket Glock, to magasiner og 50 patroner på en parkeringsplads ved en McDonalds i omegnen af København.

Den unge mand blev onsdag i sidste uge kendt skyldig i forsøg på terror ved Retten på Frederiksberg. Mandag har retten et retsmøde, hvor straffen diskuteres.

Her sidder den 24-årige mand iført en rød Arsenal-fodboldtrøje, grå joggingbukser og lysegrå sokker i et par sorte badetøfler.

Ifølge anklager Marie Petersen skal det koste den terror-skyldige mand 12 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig.

Våbnet, magasinerne og patronerne skulle bruges til terrorhandlinger - et ikke nærmere specificeret sted.

Men han blev anholdt kort efter købet. Det var nemlig en undercover politiagent, der havde solgt ham våbnet. Det var en koordineret aktion mellem politiet og PET.

- Han køber to magasiner, så han kan lade så hurtigt som muligt. Og han køber 50 patroner, så han har reelt ammunition til at dræbe 50 mennesker, siger anklager Marie Petersen under sin strafprocedure.

Anklager kræver 12 års fængsel og udvisning i terrorsag På et pressemøde dagen efter anholdelsen sidste år fortalte politiet, hvad de kunne på daværende tidspunkt. Video: Tariq Mikkel Khan

Anklageren henviser derudover til en række andre sager om forsøg på terror, som alle gav 12 års fængsel.

- Der er en ret klar praksis i de her sager, siger Marie Petersen.

Mandens advokat har forsøgt at vise, at den 24-årige, der er både dansk og tyrkisk statsborger, ikke kan tale tyrkisk og intet tilhørsforhold har til Tyrkiet. Det har han gjort for at vise, at han ikke skal udvises.

Men det mener anklageren altså ikke er nok til, at han ikke skal udvises.

Under proceduren fremhæver, at den terror-skyldige har flere domme bag sig - blandt andet for grov vold - og det faktum, at han ikke har nogen tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Da manden både har dansk og tyrkisk statsborgerskab, kan han godt udvises, da en eventuel frakendelse af hans danske statsborgerskab, ikke vil gøre ham statsløs.

Forsvareren mangler endnu sin procedure.

Der ventes dom mandag eller tirsdag.