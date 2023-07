Anklager kræver livstid: 15 retsmøder afsat til plejehjemssag

Ikke færre end 15 retsmøder.

Det er, hvad Vestre Landsret i Viborg har afsat til ankesagen mod den 60-årige sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen, som i februar i år blev idømt 16 års fængsel.

Et nævningeting ved Retten i Randers fandt den erfarne sosu-hjælper skyldig i fire drabsforsøg mod beboere på Tirsdalen Plejecenter i Randers-bydelen Kristrup, hvor hun indtil sin anholdelse i marts i fjor havde været ansat gennem en årrække.

Hun blev samtidig frifundet for tiltalen om manddrab men kendt skyldig og dømt for tjenestemisbrug, tyveri af medicin og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Samlet mundede det ud i dommen på 16 års fængsel.

Den 60-årige sosu-hjælper blev idømt 16 års fængsel ved byretten for fire drabsforsøg mod beboere på Tirsdalen Plejecenter i Randers-bydelen Kristrup, hvor hun har arbejdet gennem en årrække. Hun blev frifundet for manddrab og tre andre drabsforsøg, som var en del af tiltalen. Nu vil hun frifindes ved ankesagen i landsretten, mens statsadvokaten går efter at få hende dømt til fængsel på livstid.

Helt knust og dybt berørt

En dom, som en helt knust og dybt berørt Susanne Hein Kristensen på stedet ankede til frifindelse, subsidiært formildelse.

Hun påstår sig stadig frifundet, når de juridiske dommere og domsmænd samles i Vestre Landsret gennem de berammede 15 retsmøder i oktober og november.

- Påstanden fra min klient er fortsat frifindelse i landsretten, siger hendes forsvarer, Henrik Garlik, til Ekstra Bladet.

Før dommen faldt i nævningetinget i Randers i februar, havde specialanklager ved Østjyllands Politi, Jesper Rubow, procederet for fængsel på livstid til den 60-årige kvinde.

Mens hendes forsvarer, Henrik Garlik, efter skyldkendelsen procederede for maksimalt 14 års fængsel til sin klient, som hele tiden har nægtet sig skyldig i tiltalen.

Foto: Ernst van Norde

Gav beboerne stærk medicin

Drabsforsøgene blev ifølge tiltalen begået i slutningen af februar og begyndelsen af marts 2022 mod de fire beboere på plejecenteret.

Det skete ved, at sosu-hjælperen gav dem alle stærk medicin, som ingen af dem var blevet ordineret.

Den alvorligste del af sagen har lydt på et tilfælde af manddrab og syv drabsforsøg.

Den 60-årige kvinde blev frifundet for tiltalen om manddrab og tre af de syv drabsforsøg, der var omtalt i anklageskriftet. Og blev altså kendt skyldig og dømt for fire af drabsforsøgene.

Specialanklager Jesper Rubow påstod i byretten fængsel på livstid i sin procedure. Et enigt nævningeting kom frem til en straf på 16 års fængsel til den tiltalte. Foto: Ernst van Norde

Derudover blev hun kendt skyldig og dømt for fire tilfælde af rå, brutal eller farlig vold – hvoraf et af dem var under særligt skærpende omstændigheder med vold med døden til følge.

81-årig kvinde døde

Sidstnævnte skyldes, at et af ofrene - en 81-årig kvinde - afgik ved døden som følge af den medicin, som den tiltalte havde givet hende.

Når den 60-årige kvinde alligevel blev frifundet for manddrab, skyldes det, at retten mente, hun ikke nødvendigvis havde tilstrækkeligt faglig kendskab nok til at vide, hvad virkningen af præparatet Baclofen kunne være.

Statsadvokaten i Viborg har kontraanket dommen på 16 års fængsel og vil i landsretten gå efter at få Susanne Hein Kristensen dømt til fængsel på livstid.

I byrettens dom blev hun ud over det nævnte frakendt retten til at virke som social- og sundhedshjælper.

Desuden blev hun dømt til at betale en større erstatning til ofrene i sagen.

Ankesagen i Vestre Landsret er berammet til at begynde 9. oktober og med endelig dom senest 23. november.