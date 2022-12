Anklager kræver livstid for bombeplaner i Holbæk

Anklagemyndigheden går efter en fængsel på livstid til en 35-årig mand, der torsdag af Retten i Holbæk blev kendt skyldig i at planlægge terror.

Det siger specialanklager John Catre Nielsen, da han fredag kommer med sit oplæg til nævninger og dommere om straffen.

Retten fandt det torsdag bevist, at manden havde til hensigt at fremstille en bombe. 12 kilo krudt, 166 stålkugler og kemikalier blev fundet på hans adresse i Holbæk.

Mandens kone og bror var også tiltalt for terrorforsøg. Det fandt retten dog ikke bevist, hvorfor de blev frikendt.

Alle tre er dømt for økonomisk støtte til en terrorbevægelse og for at fremme en terrororganisations virksomhed.

Hustruen er kendt skyldig i at sende 700 dollar til sin bror i Islamisk Stat og for at oprette en WhatsApp-profil til ham.

Broren er kendt skyldig i at have sendt cirka 17.000 kroner til kvindens bror.

Anklagemyndigheden kræver fængsel i tre år til hustruen og et år til broren, fremgår det af hans tale til retten fredag.

John Catre Nielsen er desuden kommet med en påstand om udvisning af de tre. For den 35-årige og hans hustru drejer det sig om udvisning af Danmark for bestandigt.

Han lægger vægt på, hvor alvorlig kriminalitet manden er dømt for.

- Den er yderst alvorlig og samfundsskadelig. Der findes næsten ikke noget værre - drab på uskyldige mennesker, siger han.

Hustruen er dansk statsborger, så det vil altså kræve, at hun skal have frataget sit danske statsborgerskab, hvis hun skal udvises.

Hvad angår broren, ønsker anklagemyndigheden, at han udvises af landet i 12 år.

Sagen begyndte, da et polsk kemikaliefirma henvendte sig til tysk politi. Firmaet havde registreret nogle mistænkelige indkøb af kemikalier og gik derfor til myndighederne.

Det viste sig siden at være den 35-årige, som havde bestilt kemikalier til levering på sin brors adresse i Dessau i Tyskland.

Politiets efterforskning pegede hurtigt i retning mod Danmark. Efterforskningen kulminerede den 6. og 7. februar 2021 med en stribe anholdelser i Danmark og en enkelt i Tyskland.

Ved ransagninger i Holbæk fandt politiet ud over kemikalierne, tre funktionsduelige skydevåben med ammunition, forskellige effekter, som kunne forbindes med den militante bevægelse Islamisk Stat og en mængde billeder og videoer, der var lagret digitalt.

Retten har vurderet, at også våbnene og flere af effekterne indgik i terrorplanerne, og har desuden vurderet, at både den 35-årige, hans hustru og hans bror sympatiserede med Islamisk Stat.

Det ventes, at der afsiges dom tirsdag i næste uge.