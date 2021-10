Anklager kræver udvisning: 21-årig dræbt efter gaderæs

En 19-årig mand tog del i et hasarderet kapløb mod to andre biler den 20. juni i år, inden han påkørte en 21-årig mand, der mistede livet den sommeraften.

Det mener anklagemyndigheden, der nu har rejst tiltale mod føreren af bilen for uagtsomt manddrab under særlig skærpende omstændigheder.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet arbejder på gerningsstedet efter ulykken, hvor en 21-årig mand mistede livet. Foto: Kenneth Meyer

Tre biler kørte om kap

De tre biler kørte ifølge anklageren om kap ad Ågade og Borups Allé på vej ud af København, inden den 21-årige fodgænger blev påkørt i krydset mellem Borups Allé og Mågevej. Den unge mand døde på stedet af sine kvæstelser.

Bilinspektøren har klarlagt et forløb, der viser, at bilen havde en hastighed på mellem 126 og 145 kilometer i timen på Bispeengbuen, inden den 21-årige bliver ramt med 100 kilometer i timen.

Det fremgår af tiltalen i sagen. Den 19-årige nægter sig skyldig.

Føreren og to medpassagerer havde lejet bilen via appen Share Now kort inden påkørslen. Foto: Kenneth Meyer

Rejst som nævningesag

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklageren vil kræve minimum fire års fængsel til den 19-årige, der har været varetægtsfængslet, siden han blev fremstillet i et grundlovsforhør 20. juni.

Herudover vil anklageren kræve udvisning med indrejseforbud i seks år, og konfiskation af den Mercedes, han kørte i, da ulykken indtraf.



- Efterforskningen har klarlagt et forløb, der efter vores opfattelse rummer mange alvorlige lovovertrædelser, oplyser advokaturchef Kristian Kirk Petersen i pressemeddelelsen.

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at de mange skærpende omstændigheder, der er involveret - såsom den høje fart og den hensynsløse kørsel - gør, at man har valgt at føre sagen som nævningesag.

Blomster og kort på ulykesstedet dagen efter den 21-årige på tragisk vis mistede livet. Foto: Linda Johansen

På vej til kammerat

Ekstra Bladet var til stede under grundlovsforhøret i juni, og her fremgik det, at den 19-årige fører sammen med to jævnaldrende medpassagerer havde set fodbold hos en ven i Nordvest, inden de valgte at kortidsleje Mercedesen via appen Share Now for at køre til en anden kammerat på Amager.

Den 19-årige forklarede selv under grundlovsforhøret, at han havde kørt pænt og fulgt trafikken.

De to andre venner i bilen, var umiddelbart efter ulykken også sigtede i sagen, men anklagemyndigheden har ikke valgt at rejse tiltale mod andre end føreren.

Sagen vil blive afgjort ved Retten på Frederiksberg, men er endnu ikke berammet. Anklagemyndigheden forventer, at der skal bruges fire retsdage på sagen.