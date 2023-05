Anklager: Livstid til Hedvigs morder

53-årig mand kendt skyldig i særdeles brutalt drab på sin ekskone, 41-årige Hedvig Sardi, som blev likvideret for øjnene af det tidligere ægtepars to børn på seks og otte år. Søn forsøgte at hindre far i at skyde mor: Tilbød ham sin børneopsparing

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): En 53-årig mand, som tidligere onsdag af et enigt nævningeting ved Retten i Aalborg blev kendt skyldig i det kyniske skuddrab på sin ekskone, 41-årige Hedvig Blanka Sardi, bør idømmes fængsel på livstid.

Det mener specialanklager ved Nordjyllands Politi, Mette Bendix, som i sin påstand om straf i sin procedure lagde vægt på en række omstændigheder, som hun mener er betydeligt skærpende i forhold til en gængs drabssag, hvor udgangspunktet for straffen er 12 års fængsel.

- Når man tager en pistol helt op til hovedet til offeret, så hun ikke har en chance for at overleve, så er det en ren likvidering. Det her er en nøje planlagt likvidering. Hertil kommer en række særdeles skærpende omstændigheder, der tilsammen gør, at vi i den her sag må nå op på fængsel på livstid, sagde Mette Bendix i sine afsluttende bemærkninger til nævningene og de juridiske dommere.

Forfulgt i årevis

Hedvig Sardi blev brutalt frataget livet 17. september 2021 på en parkeringsplads foran opgangen til sin lejlighed på Skelagervej i det vestlige Aalborg. Det skete, da hendes 53-årige eksmand konfronterede hende og efter flere minutters udfald mod hende hævede en skarpladt ni millimeter pistol, satte mundingen helt op mod hendes højre kind og trykkede på aftrækkeren.

De skærpende omstændigheder, anklageren henviser til, er dels det faktum, at drabet blev begået med et skydevåben på et offentligt sted, hvor der var mange mennesker til stede, og at det foregik lige foran offerets og gerningsmandens egne mindreårige børn.

Dertil kommer, at der forud for Hedvig Sardis grufulde skæbne den septemberaften 2021 var gået flere år, hvor den 41-årige farmaceut var blevet chikaneret, truet og udsat for massiv forfølgelse af sin eksmand.

Og - ikke mindst - at anklageren undervejs i sagen har underbygget, at drabet var planlagt. At han kørte den lange vej fra sin bopæl i Herning og op til Skelagervej i Aalborg med den hensigt at gøre det af med sin ekskone.

- Han kører op til Aalborg med en pistol med et fyldt magasin. Han er af vidner blevet betegnet som helt rolig og meget målrettet, sagde hun.

Jens Anton Havskov fortæller om drabet på Hedvig Blanka Sardi, som blev skudt af sin eksmand Den 53-årige havde nægtet sig skyldig i manddrab.

Otteårig ville hindre far i at skyde mor

Undervejs i sagen er det kommet frem, at den ældste af de to sønner, en otteårig dreng, gennem flere minutter forsøgte at få sin far til at lade være med at skyde mor.

- De to mindreårige drenge har set deres mor blive dræbt af deres egen far. De har stået så tæt på, at (navnet på den otte-årige, red.) flere gange slog til sin fars hånd for at få ham til at fjerne pistolen. Han slog også mod sin fars hånd med sin drikkedunk. Og sagde: 'Far, du må få min børneopsparing, hvis du vil lade mor være,' sagde Mette Bendix.

Forsvarer Jens Rask Lang procederede for lovens mildeste straf for drab til sin klient. Og, såfremt nævningetinget ikke følger hans opfordring, talte for, at der gives maksimalt 16 års fængsel.

Han påpegede, at der i straffeloven står, at der ikke skal men kan gives strafskærpelse med op til det halve af normalstraffen ved brug af skydevåben på et offentligt sted.

Og den paragraf mente han ikke, skal ske anvendelse i denne sag.

- Jeg søger ikke medlidenhed

Inden sagen blev optaget til dom, fik den 53-årige lejlighed til at få det sidste ord. Det benyttede han sig af:

- Vi er snart ved vejs ende. Jeg har før sagt, at jeg ikke lyver om noget. Jeg søger ikke medlidenhed. Jeg ved ikke, om en mild dom er bedre end en hård dom. Dommen skal først og fremmest tage udgangspunkt i love og regler. Men den skal også tage hensyn til de efterladte: Vores børn. Mine børn. Dommen skal være en slags trædesten for mig og dem for at komme videre. Jeg vil takke jer alle sammen for, at I har været her for at høre, hvad jeg har haft at sige.

Afgørelsen falder tirsdag i næste uge.