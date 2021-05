Anklager mod dansk spejder: Myrdede interrail-turist med hammerslag

Med adskillige slag hamrede en kun 18-årig dansk spejder en få år ældre tysk mand ihjel, mens han lå forsvarsløs og sov i en sovepose.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens opfattelse af, hvad der skete ombord på den finske færge Viking Sally i juli 1987. Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Næsten 34 år senere har den i dag 52-årige dansker mandag taget plads i anklageskranken. Han er ifølge finske medier klædt i blåt jakkesæt og sidder sammen med en tolk og sin forsvarsadvokat i retslokalet i Åbo.

Manden ankom til retten i god tid, og han gjorde intet for at dække sit ansigt for de mange kameraer. Det skriver det finske medie Yle.

Han nægter sig skyldig, og hans finske forsvarer Martina Kronström meddelte allerede forud for retssagens begyndelse til Ekstra Bladet, at han er overrasket over de alvorlige anklager.

Udover det bestialske mord på Klaus Herman Schelkle er danskeren tiltalt for mordforsøg på den dræbtes kæreste, Bettina Taxis, som sammen med ham var på interrail.

Manden, som nu er anklaget for mord, var til at begynde med kronvidne i sagen. Han var 18 år og spejder og på vej på jamboree i Sauvo i det sydvestlige Finland, da han efter eget udsagn fandt det tyske par. Her er han fotograferet på sommerlejren. Privatfoto

Omfattende kraniebrud

Hun lå og sov ved siden af Schelkle i en sovepose, da den 18-årige spejder ifølge anklageskriftet med den slaggehammer, han tog livet af manden med, påførte hende livstruende skader.

Hun fik fire læsioner i området ved højre tinding og isse og to i nakken, ligesom slagene udløste omfattende brud på kraniet og hjerneskader.

Under overfaldet brækkede et stykke af Taxis venstre langefinger af og måtte siden amputeres. Kvindens syn på det ene øje er den dag i dag svækket, ligesom den ene hånd er svækket.

Hun har ifølge BT krævet en erstatning på samlet 568.143 euro af danskeren. Det svarer til cirka 4,2 millioner kroner. Kvindens krav blev fremsat under dagens retsmøde.

Klaus Schelkle og Bettina Taxis i Stockholm, før de gik ombord på Viking Sally. Her blev de udsat for et brutalt overfald, mens de lå og sov på dækket. Han døde, mens hendes liv blev reddet. Privatfoto

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er han dømt for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod hende. Sagen fra 2015 handlede også om dødstrusler, og det kom dengang frem, at han pr. sms havde betroet hende, at han allerede var morder. Af anklageskriftet og vidneoversigten fremgår det, at anklageren blandt andet vil afhøre ekskonen om episoden.

Hvorfra kendte spejderen til gerningsvåbnet? Mordet og mordforsøget skete 28. juli 1987 på passagerfærgen Viking Sallys helikopterdæk. I dagene efter stod den 18-årige spejder frem i flere medier og fortalte malende om, hvordan han havde fundet det lemlæstede tyske par. At dømme efter anklageskriftets detaljer spiller slaggehammeren en afgørende rolle i sagen. Det samme gør tiltaltes ’udtalelser og skriverier i tilknytning til drabet’. Som led i bevisførelsen nævnes også en ’redegørelse for hvorfra (han) har fået oplysninger om slaggehammeren og dens tilknytning til gerningen’.

Vidne alligevel i live

Distriktsanklager Kai Selander kræver danskeren fængslet på livstid, mens den tiltaltes danske forsvarsadvokat, Søren Hasseris Olesen,meddeler Ekstra Bladet, at hans klient har imødeset retssagen 'med sindsro’.

Hufvudsbladet skriver, at byretten mandag har besluttet, at tre politiafhøringer af danskeren i 2016 ikke må bruges i sagen.

Det kan anses som en sejr for ham, da mandens finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, havde krævet, at retten så bort fra de tre afhøringer, da den tiltalte ikke under afhøringerne havde en advokat ved sin side.

Det kan også få betydning, at det under den første retsdag har vist sig, at et vidne, som forsvaret mente var død, alligevel er i live. Tingretten gav tilladelse til i løbet af retsprocessen at afhøre vidnet telefonisk eller via en videoforbindelse.

Sagens hovedperson har tidligere afvist at tale med Ekstra Bladet, og ifølge hans finske forsvarer har både hun og hendes medforsvarer rådet ham til at holde tand for tunge.

Manden har siden den skæbnesvangre sommeraften på Viking Sally, der siden kom til at hedde Estonia, forliste og tog 852 mennesker med i døden, skiftet navn flere gange.

Op mod 15 vidner skal afhøres under retssagen, som kører over en række dage frem imod domsafsigelsen i juni.

Retssagen foregår på svensk. Den tiltalte har haft bopæl i Sverige og taler sproget selv. Men i retten får han for en god ordens skyld hjælp af en tolk.