Anklager om drabstiltalt dagplejer: Upåvirket og kold

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): - Måske fortryder hun, men jeg er faktisk ikke sikker efter at have været sammen med den tiltalte her i retten i fire dage.

Specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Pia Koudahl, lagde ikke fingre imellem, da hun torsdag nærmede sig afslutningen på sin halvanden time lange procedure i sagen om den 58-årige dagplejer, der er tiltalt for på grusom vis at have dræbt en 15 måneder gammel pige, der var i gæstedagpleje hos hende i tre dage i slutningen af november 2019.

Tvivlen på, hvorvidt den midaldrende kvinde angrer sine eventuelle ugerninger er bygget op igennem det, som specialanklageren uddybede med følgende karakteristik af den drabstiltalte:

Annonce:

- Hvis der er en person, der har fremstået kold og upåvirket under hele sagen, så er det tiltalte. Fra hun sad helt upåvirket i en sofa i legestuen i sit hjem med den bevidstløse (afdøde pige) i sine arme, og til hun her i retten i de seneste dage har været upåvirket, uden tårer, følelseskold og aparte uden nogen form for deltagelse i familiens store sorg, sagde Pia Koudahl og fortsatte:

- Hun (tiltalte) var også helt upåvirket ved et møde på Herning Rådhus en uge efter (pigens død) og blev kun berørt, da samtalen på mødet drejede sig om, at sagen kunne få indflydelse på hendes fremtidige arbejde som dagplejer. Den nu tidligere leder for center for børn og læring i Herning Kommune, Jørn Thomsen, hæftede sig så meget ved tiltaltes børnesyn, at han skrev ned, hvad hun havde sagt.

Med det sidste hentydede anklageren til Jørn Thomsens udsagn i retten om, at dagplejeren omtalte børn som 'hysteriske og rasende, og at de straffede de voksne ved at modarbejde dem (med gråd og skrigen).'

Annonce:

Hård hud nødvendig

Anklageren fremhævede torsdag i Retten i Herning den tiltaltes personlige fremtræden over for et nævningeting bestående af i alt ni dommere. Seks nævninge - fem kvinder og en mand - og tre juridiske dommere med retsformand Karin Haisler Jessen i spidsen fik genopfrisket og analyseret de forudgående fire retsdage, hvor i alt 22 vidner har afgivet forklaring i en sag, som til tider har krævet endda ret hård hud at overvære i kraft af de detaljerede oplysninger om den lille piges omfattende skader.

Den drabstiltalte dagplejer blev sigtet og varetægtsfængslet 18. juni 2021. Først med en sigtelse for grov vold, som siden blev udvidet til drab i juni i år. Hun nåede dog at arbejde i denne institution efter, at hun ifølge anklageskriftet dræbte den etårige pige, mens hun var i gæstedagpleje hos hende. Foto Ernst van Norde

Både anklageren og, ikke mindst, forsvareren, advokat René Knudsen, hæftede sig ved Retslægerådets erklæringer, som grundet en vis mangel på sammenhæng måtte uddybes og forklares af rådets formand, professor Søren Jacobsen, ved retsmødet onsdag.

Her fastslog han blandt andet, at den afdøde pige næppe kunne være påført sine skader, inden hun blev afleveret i dagpleje hos den tiltalte klokken kvart i syv om morgenen.

Annonce:

- Hvis I (nævningetinget) vælger at tilsidesætte Retslægerådets udtalelser, så har barnets mor afleveret pigen om morgenen med to kraniebrud. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi et barn med sådanne skader ville udvise smertesymptomer højst 30 minutter efter, de var sket, påpegede Pia Koudahl og tilføjede, at den afdøde piges to kraniebrud som følge kraftige slag ifølge Retslægerådet var 'uforenelige med symptomfrit interval.' Altså kunne pigen ikke være påført skaderne inden afleveringen om morgenen 28. november 2019, hvor hun om eftermiddagen blev kørt til Aarhus Universitetshospital i dybt bevidstløs tilstand.

Krystalklart gerningstidspunkt

Anklageren understregede, at den tiltalte havde været sammen med den afdøde pige i otte timer, inden hun ringede til forældrene, fordi deres datter ifølge dagplejeren var faldet om efter at være taget op fra sin middagslur.

- Det er krystalklart, at gerningstidspunktet var i perioden efter afleveringen om morgenen. Tiltalte sagde selv, da hun blev afhørt her i retten, at hun ikke kunne klare børn, der græder uden grund. Ingen børn græder uden grund, sagde Pia Koudahl, der er overbevist om, at dagplejeren netop derfor mistede besindelsen, fordi hun havde oplevet en tiltagende vrede over, at pigen ikke brød sig om at være i gæstedagpleje hos hende.

Annonce:

- Tiltalte satte (afdøde pige) hårdt ned på fliserne uden for. Det forklarer bruddene på to bryst-ryghvirvler, og derefter har hun slået hende meget hårdt mindst to gange, konkluderede anklageren og forklarede nævningetinget om de to former for forsæt, der kan være tale om i forbindelse med drab.

- Enten har man en direkte vilje til at slå ihjel, eller man kan dømmes for sandsynlighedsforsæt. Det er min opfattelse, at den tiltalte indså og vidste, at det var overvejende sandsynligt, pigen kunne dø, lød argumentet for, at den 58-årige dagplejer skal dømmes for drab.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Der afsiges dom i sagen på mandag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarer: Råd var usammenhængende

Den drabstiltalte dagplejers forsvarer, advokat René Knudsen, indledte sin procedure med en direkte replik til anklager Pia Koudahls forudgående karakteristik af den tiltalte.

- Når anklageren kalder min klient upåvirket og følelseskold, så er jeg nødt til at sige, at hun er propfyldt med beroligende medicin, pointerede René Knudsen med henvisning til, at den tiltalte har været meget påvirket af sagen.

Annonce:

Forsvareren er med sine egne ord 'ikke imponeret' af Retslægerådets ageren, og han beklagede sig over, at det medlem, der har behandlet sagen mest indgående i rådet - statsobducent Jytte Banner - ikke var den, der mødte op i Retten i Herning onsdag. Det gjorde til gengæld rådets formand Søren Jacobsen, der skulle forklare, hvordan to af rådets i alt seks udtalelser kunne pege i forskellig retning.

Tilhørerpladserne i den store nævningesal ved Retten i Herning har været næsten fyldt under sagen, som sætter punktum ved den første retlige instans på mandag. Foto Ernst van Norde

- For tre uger siden udtalte Retslægerådet, at afdøde piges traumer med 50 procent sandsynlighed var påført 24 timer, inden hun blev CT-scannet klokken cirka seks om morgenen 29. november 2019 (fire timer efter sin død). Den oplysning var uforenelig med rådets udtalelse 21. april 2021, hvor man skrev, at pigen ville have symptomer højst 30 minutter efter traumerne var sket, kritiserede René Knudsen og konkluderede, at 'Retslægerådet ikke har været konsistent i denne sag.'

Tog ikke ordet til sidst

Kritikken af den højeste lægefaglige instans' usammenhængende udtalelser blev fulgt op af en anderledes positiv karakteristik af den tiltalte.

Annonce:

- Hvis man ikke gider børn, så bruger man ikke 12 år i en blå skjorte (som spejderleder). Grove forbrydelser begås meget sjældent af almindelige mennesker, og min klient er et almindeligt menneske, der selv har opfostret to sønner og har et godt og kærligt forhold til sin mand og resten af familien med søstre, nevøer og niecer, sagde forsvareren, der påstår frifindelse.

Inden nævninge og dommere trak sig tilbage for at tage stilling til skyldskendelsen, der afsiges på mandag, spurgte retsformand Karin Haisler Jessen, om den tiltalte afslutningsvis ønskede at sige noget. Det ønskede hun ikke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------