Senioranklager forklarer, at mørkelagt video om ildkamp i Guineabugten viser, at båd med nigerianere var fyldt med våben, og at der blev affyret skud mod danskerne

KØBENHAVNS BYRET: Den hemmelige kampvideo af danske soldaters ildkamp til søs mod ni nigerianere, som offentligheden ikke må se, spillede her til formiddag en afgørende rolle

- Det var en piratgruppe. Flere af personerne sad med skydevåben i hænderne, og der blev affyret to skud mod helikopteren. Det kan vi se på videoen, fastslog specialanklager Jonathan Gasseholm i sin procedure om træfningen i Guineabugten 24. november sidste år, som kostede fem afrikanere livet. Mindst fire af dem døde som følge af skud affyret af soldaterne.

Specialanklageren betegnede den skud-tiltalte familiefar Luckys forklaring i retten, om at han var med 'fordi han ville se havet', og at han i hele forløbet kiggede ud i luften som helt igennem utroværdig.

Den formodede pirat nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem

- Han har forklaret, at han fik stillet en fortjeneste på 50.000 kroner i udsigt for at tage med. Skulle han modtage det beløb for at se havet? Det giver ingen mening, fremhævede Jonathan Gasseholm.

Han fastslog, at videoen viser, at den tiltalte tog del i, hvad der foregik. Også under ildkampen.

Frømandskorpset deltog i den danske mission i Guineabugten, som i efteråret 2021 var til søs for at afværge og bekæmpe piratangreb mod handelsskibe og olietankere. Foto: Ritzau Scanpix

Lucky sad med våben

- Den tiltalte samarbejdede med de andre, og han sad med våben ligesom de andre. Han sagde ikke fra, og han kan på intet tidspunkt have været i tvivl om, at han deltog i pirateri, mente Jonathan Gasseholm.

Han vurderede, at alle betingelser er opfyldt for at kende manden skyldig i at have haft et kriminelt medansvar for, at der blev skudt mod de danske soldater, og at besætningen om bord på Seahawk-helikopterne på en afstand af 220 meter fra båden var i livsfare.

Anklageren anførte, at de AK47-rifler, der er konfiskeret i sagen, uden problemer kan ramme mål fra flere kilometers afstand. Han hæftede sig også ved, at helikopterens pilot efter det første skud fra båden måtte foretage en akut undvigemanøvre.

- Den tiltalte har forklaret, at han gemte sig. Det fremgår af videoen, at det ikke passer, lød anklagerens vurdering.

Han mener, at det på alle relevante punkter er bevist, at manden var pirat og en del af ildkampen med danskerne i forening med de andre i skiff-båden. Om han selv affyrede skud er ikke en del af straffesagen.

Danske elitesoldater sejlede ekspres til kamppladsen i Guineabugten i to særlige rib-motorbåde. I forvejen var soldater i en Seahawk-helikopter i ildkamp mod de ni nigerianere i, hvad danskerne formodede var en piratbåd. Foto: Forsvaret/Anders Fridberg

Men han havde efter Jonathan Gasseholms mening forsæt til at begå pirateri og gjorde intet for at afværge eskaleringen den novemberaften.

Jonathan Gasseholm kan kun i teorien se en mulighed for, at den tiltalte kan blive frikendt, hvis retten skulle mene, at der i hans tilfælde var tale om en lovlig nødværgehandling.

- Men jeg mener ikke, de regler kan finde anvendelse i den her sag. Han kunne ikke være i tvivl om, at han var ude i det kriminelle miljø, og han burde vide, hvad han var en del af, sagde Jonathan Gasseholm.

Håndgranater i tønde

Specialanklageren afviser spekulationer om, at der skulle være tale om et uretmæssigt angreb fra de danske soldaters side. Han mener, de var berettigede til at standse båden for at afværge en potentiel kidnapning. Jonathan Gasseholm mener, at soldaterne med rette åbnede ild, da der skete en eskalering.

- Piraterne fik adskillige advarsler med varselsskud og radio-opkald og advarsler med lys og havde masser af muligheder for reagere, lød hans vurdering.

Han afviste, at det forhold at bådens besætning smed ting over bord, kunne være et tegn på båden var ved at synke eller at de ville overgive sig. Tværtimod affyrede de skud, satte tempoet op og skiftede retning flere gange.

Han gjorde også opmærksom på, at der efterfølgende blev fundet og konfiskeret hjemmelavede håndgranater og sprængstof i en tønde fra nigerianernes speedbåd.

Piratgruppen skulle efter hans opfattelse være stoppet med det samme og have overgivet sig.

Direktør: 'Direkte mord'

Der ventes at falde dom i sagen mandag. Den anden specialanklager i sagen, Marie Tullin argumenterede her til formiddag for, at retten bør idømme den tiltalte mellem et år og 15 måneders fængsel, og at manden efter endt afsoning bør udvises af Danmark med virkning 12 år ud i fremtiden.

Det sker på Udlændigestyrelsens og statsadvokatens anbefaling. Men uanset hvad byretten når frem til, kan de danske myndigheder se frem til et diplomatisk slagsmål om de danske soldaters roller, og hvad der nu skal ske med Lucky.

Weekendavisen har fredag bragt en artikel om sagen, hvor direktøren for den juridiske afdeling i Nigerias Udenrigsministerium, Nicholas Ella, beskriver de danske soldaters skyderier som 'direkte mord'.

Nicholas Ella kræver på landets vegne de danske soldater i træfningen udleveret til retsforfølgelse. Han fastholder også et krav om at få mulighed for 'face-to-face at afhøre den tiltalte nigerianer Lucky, så landets myndigheder kan få hans præcise udlægning af, hvad der skete.

Direktøren udtrykker overfor Weekendavisen mistillid til 'Danmarks udlægning' af hele forløbet i Guineabugten.

Som vidner har missionsleder Lars Povl Jensen og helikopterens pilot fastslået, at missionen foregik i adskillige sømils afstand til den nigerianske territorialgrænse.

Lucky har i retten forklaret, at han risikerer at dø, hvis han sendes tilbage til Nigeria uden en benprotese betalt af de danske myndigheder. Han mener, at skylden for, at han har mistet sit ene underben påhviler Danmark.

Han er gift og har to børn. De er seks og 16 år gamle. Hans mor og ene barn - en datter - er afgået ved døden efter hans overførsel til Danmark.

Forsvarer: Forkølede skud affyret af én tosse

Den tiltalte nigerianers forsvarer Jesper Storm Thygesen fastholdt i sin procedure, at hans klient er uskyldig og bør frifindes i den spektakulære sag. Foto: Ivan Boll

Lucky er uskyldig. Han havde ikke forsæt til at begå en kriminel handling. De danske soldater på den helikopter, som besvarede ild fra den nigerianske piratbåd var aldrig i reel fare.

Det var hovedpointerne i den tiltalte mands forsvarer Jesper Storm Thygesens procedure. Han mener derfor, at den 39-årige mand bør klare frisag - og hvis retten mener, han er skyldig - slippe for straf i den komplicerede retssag.

- Det her er en sag, hvor det er nemt at dømme. Ikke ret mange danskere går op i Lucky. De fleste politikere vil gerne have sagen til at gå væk. Den nemme dom er at dømme ham. Lucky kan senes retur til Nigeria, og vi kan glemme alt om ham, sagde Jesper Storm Thygesen.

Og så tilføjede han:

- Men det ville være forkert. Der er efter min opfattelse IKKE sket en overtrædelse af paragraf 252, sagde forsvareren, som ikke kan indse, hvorfor den tiltalte mand skal stilles ringere end de tre overlevende nigerianere, der alle har fået tiltalefrafald og er over alle bjerge.

- Det er en urimelig forskelsbehandling. Der er én årsag til, at netop han sidder her nu, og det er, at han mistede sig ben og skulle have behandling, mente advokaten.

- Ingen soldater i den her sag var jo i fare. Det er fuldstændig usandsynligt, at den helikopter skulle være blevet ramt af skud. Det ville også svært med et præcisionsvåben i en situation midt ude på havet, hvor der var høj sø, det var bælgmørkt og hvor båden, de to skud blev affyret fra, bevægede sig med op til 50 km/t, anførte forsvareren.

- Det var én tosse, der affyrede de skud mod en helikopter 220 meter væk. Måske i panik. Og der var tale om halvforkølede skud, mente Jesper Storm Thygesen.

Han gjorde opmærksom på, at alle er enige om, at Lucky ikke selv affyrede skud, og betvivlede anklagernes udmelding om, at Lucky var en af nigerianere, der bar våben. Det henter heller ikke støtte i teknikernes undersøgelser af våbnene. Ingen af dem bar Luckys dna-spor eller fingeraftryk.

Jesper Storm Thygesen fortolker desuden videoen af ildkampen modsat anklagerne, der ligesom flere af de danske soldater opfatter, at de gjorde sig klar til at kæmpe.

Forsvareren mener, den snarere indikerer, at besætningen var i færd med enten at flygte eller overgive sig eller begge dele.

Han vurderede i proceduren, at soldaterne ikke brugt mindst muligt magt, som de skal, og at der i en situation, hvor de formodede pirater havde smidt deres stige over bord, ikke var reel risiko for, at de kunne genopføre en kidnapning på et fragtskib.

- Ja, soldaterne skulle foretage et skøn. Men havde de afbrudt helikopternes mission i stedet for at besvare de to skud og overladt resten til frømændene, så ville alle have været i live. Lucky ville have bevaret sit ben og vi havde sluppet for en straffesag, lød Jesper Storm Thygesens vurdering.

Han mener, det er urealistisk at forestille sig, at hans klient kunne tage afstand fra eskaleringen og for eksempel være sprunget i havet i mørke og høj sø eller have hevet våben ud af hænderne på de andre.

