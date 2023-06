Anklager om pædofilidømt journalist: - Han er farlig

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Han er uden skyldfølelse, fortsat tiltrukket af mindreårige børn, og så er han farlig.

Sådan lød det tirsdag morgen fra statsadvokatens anklager Jasmin Jensen, da hun procederede for, at en 48-årig pædofilidømt journalist skal idømmes en af de strengeste straffe i dansk lov - nemlig forvaring.

- Den eneste rigtige straf er forvaring, og det er fordi han er farlig. Ikke nødvendigvis for os voksne, men for børn, sagde Jasmin Jensen på baggrund af retspsykiatrisk klinik og retslægerådets vurderinger af sagen.

Annonce:

Den 48-årige mand, der tidligere har arbejdet som journalist på Ekstra Bladet, blev i byretten kendt skyldig i 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige samt besiddelse af børneporno. Han blev idømt en dom på tre et halvt års fængsel. En dom som anklagemyndigheden valgte at anke.

Ofrene var i alderen tre til 14 år.

Sendte børn 'i den syvende himmel'

Ifølge anklager Jasmin Jensen er der intet hos den 48-årige mand, der får ham til at fortryde sine handlinger.

- Tiltalte er uden anger, uden skyldfølelse, og han har ingen empatifølelse for ofrene. Han mener ikke, at han har traumatiseret de her børn. Det er de andre voksne, der har gjort det, sagde anklageren.

Artiklen fortsætter under ...

Den tiltalte, som i landsretten risikerer at blive dømt til tidsubestemt forvaring, blev anholdt i sit og familiens hjem 20. april 2021 og har siden grundlovsforhøret dagen efter siddet varetægtsfængslet. Rettegning: Eigil Norton

Dette mener Jasmin Jensen på baggrund af eksperters vurderinger i sagen, men også efter den 48-årige pædofilidømtes brevudveksling med en anden indsat, som han har mødt under sin varetægtsfængsling.

'Alt, jeg gjorde, var bare at sende tre piger i alderen 12-14 år i den syvende himmel (af relationerne online, red.). Det skulle jeg åbenbart korsfæstes for,' rasede manden i brevene.

Annonce:

'Et monster'

Den 48-årige mand har hårdnakket holdt fast i, at der intet seksuelt motiv var i de forhold, der drejer sig om hans egne børn. En pointe som hans forsvarer, Mette Maria Lorentzen, endnu en gang påpegede under sin procedure.

- Vi kan se på optagelserne vedrørende hans egne børn, at der ikke er fokus på dem. Derfor må man også se med mildere øjne på netop disse forhold, sagde Mette Maria Lorentzen under sin procedure.

Talestrømmen om den pædofilidømtes egne børn får ham kortvarigt til at tørre sine øjne. Ifølge forsvarer Mette Maria Lorentzen er hendes klient indstillet på at modtage behandling, fordi han godt ved, at hans handlinger på trods af retslægernes vurdering har været forkerte.

- Han er blevet fremstillet som et monster i medierne. Derfor er det vel ikke så mærkeligt, at man prøver at sige til sig selv, at det ikke var så slemt. Det er et forsøg på at holde fast i sig selv. Han ved udmærket godt, at han har gjort noget forkert, sagde Mette Maria Lorentzen.

Annonce:

Retslægernes kliniske vurdering af den 48-årige nu tidligere journalist lyder på, at han fremstår 'stærkt selvoptaget', 'manipulerende' og 'svært seksuelt afvigende'. Derudover vurderede lægerne, at den han har tendens til at 'bagatellisere gerningerne' og 'virker ansvarsfralæggende'.

Den 48-årige mand og hans forsvarer går modsat anklagemyndigheden efter strafformildelse eller stadfæstelse af byrettens dom.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den lukkede online-verden, hvor den tiltalte journalist kaldte sig selv for 'kongen'. Læs mere her.

Der afsiges dom 13.30 ...