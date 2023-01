Anklager om politiskandale: It-medarbejder bør straffes med tre års fængsel

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 43-årig, nu tidligere betroet it-medarbejder ved Østjyllands Politi bør straffes med mellem to et halvt og tre års fængsel for gennem hacking af kvindelige kollegers mobiltelefoner systematisk at have fulgt deres private og intime liv i årevis.

Det mener senioranklager Jacob Thaarup, som torsdag i en domsmandsret ved Retten i Aarhus har holdt sin procedure i den højst usædvanlige sag.

En sag, som ikke har noget fortilfælde i dansk politi, og hvor den tiltalte it-medarbejder i årevis hemmeligt på sin helt egen måde overvågede op mod halvdelen af de kvindelige ansatte på politigården i Aarhus, ligesom også kvinder på politistationerne i Randers og Horsens er blevet krænket.

Annonce:

Naboer og venner også hacket

Ligesom i øvrigt også flere af den tiltaltes naboer, venner og bekendte er blevet, når han har tilbudt sin 'hjælp' med deres private computere og mobiltelefoner.

- Den her sag handler om et kolossalt svigt. Et kolossalt svigt af tillid fra blandt andre en lang række kvindelige kolleger. De antog, fejlagtigt, at han var en ordentlig fyr. At han var en betroet it-medarbejder, som bare gjorde sit arbejde. Men som i virkeligheden var en mand, hvis sygelige trang til at snage i folks privatliv - ikke mindst deres intime liv - fuldstændig havde overtaget hans eget liv. Han har simpelthen ladet sin sygelige trang få frit løb, sagde Jacob Thaarup.

Den 43-årige it-medarbejder, som er far til to, og hvis bizarre adfærd blev afsløret i marts 2021, hvorefter han blev anholdt og kort efter smidt ud af politiet efter mere end 20 år, erkender langt størstedelen af det, han er tiltalt for.

Enormt omfang

Anklageren lagde i sin procedure blandt andet vægt på det enorme omfang og det meget store antal forurettede, der er i sagen.

Annonce:

Ikke færre end 143 ofre, heraf 133 kvinder, er i al hemmelighed via hacking af deres mobiltelefoner systematisk blevet fulgt i deres privatsfære.

Den tiltalte har erkendt, at han især i de sidste to-tre år før anholdelsen brugte en meget stor del af sin vågne tid på at se fotos og videoer igennem, ligesom han skaffede sig adgang til al elektronisk sms-, Messenger-, WhatsApp- og anden korrespondance.

- Når jeg lander på, at jeg mener, den tiltalte skal straffes med to et halvt til tre års fængsel, skyldes det omfanget, det enorme tillidsbrud, effekten på de forurettede, gerningsperiodens længde og så den tiltaltes enormt manipulerende adfærd, sagde anklageren.

Frifundet for børneporno

Undervejs i sagen har anklagemyndigheden frafaldet en del af tiltalen, nemlig om, hvorvidt den 43-årige mand bevidst havde hentet børnepornografiske fotos ned på en eller to private computere, som blev fundet under ransagningen af tiltaltes hjem.

Så den del er nu taget ud af sagen.

Annonce:

Mens anklageren krævede fængsel, gik forsvarer Henrik Garlik efter en kombinationsdom med et års fængsel, vilkår om samfundstjeneste samt sexologisk behandling.

- Misbrug findes i mange former, og her har der været tale om et misbrug. Jeg siger ikke, det er en undskyldning for min klient. Men det er en forklaring, sagde forsvareren.

Politiet slettede beviserne

Henrik Garlik brugte en stor del af sin procedure på at understrege, hvor forkert han mener, selve efterforskningsforløbet har været.

For sagen er ikke kun højst usædvanlig i sig selv. Det er den også, i og med at stort set alle beviser er blevet slettet. Det skete 'for at beskytte ofrene'.

- Jeg har aldrig før set, at man på den måde sletter bevismateriale. Heller ikke, selv om det har været på grund af 'den gode vilje'. Sagen er, at den tiltalte aldrig ville blive dømt, hvis ikke det var, fordi han har valgt at erkende. Han har valgt at lægge kortene på bordet, og det skal han have noget rabat for, når straffen udmåles, sagde forsvareren.

Der ventes at falde dom i sagen fredag.