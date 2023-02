Anklager om tiltalt rapper: - Opslugt af en syg subkultur

ØSTRE LANDSRET(Ekstra Bladet): Tirsdag fortsatte ankesagen mod Anders Henckel Johansen, også kendt under sit rapperalias, Miklo, i en spektakulær sag, hvor han og flere andre personer er tiltalt for frihedsberøvelse, røveri og afpresning af flere personer i december 2020.

På anklagebænken Anders Henckel Johansen, Musa Mohamud Ahmed, som begge var skjorteklædte ved dagens retsmøde.

Desuden var en af de tiltalte en kvinde, der angiveligt har ageret lokkedue i sagen.

Retssagen har været flere dage undervejs og tirsdag var sidste retsdag, inden nævningetinget trækker sig tilbage for at votere.

Anklagemyndigheden lagde under sin procedure vægt på, at de tiltalte var 'opslugt af en syg subkultur,' da de lokkede tre mænd i såkaldte sexfælder, hvor de ifølge politiet tæskede og frihedsberøvede ofrene, som de lokkede op i en lejlighed på Frederiksberg ved hjælp af en datingapp og påskud om sex med en ung pige.

- Drengene er dybt optaget af drill-genren, og Miklo er en toneangivende figur i det her miljø, sagde anklager Konrad Joe Frank og fortsatte:

- De er dybt fascineret og opslugt af drill, som er en syg subkultur. Det har ikke været nok at rappe om det, men de ville sætte handling bag ordene.

Anklagemyndigheden mener, at det er en del af forklaringen på, hvorfor ofrene 'skulle en tur gennem rædselskabinettet'.

Ifølge myndigheden fordi, det passede ind i Mani, Luqa og Miklo's drill-univers.

Volden fungerede som en manifestation og legitimation af deres identitet som hardcore drill-rappere, argumenterede anklageren for.

Han henviste samtidig til, at genren har været forsøgt bandlyst i New York, Chicago og London, da genren fokuserer på narko og vold og er nært tilknyttet voldsudgydelser.

Desuden fremlagde anklagemyndigheden adskillige beviser, som de mener, kan fastlægge de tiltaltes skyld.

Herunder en video fra det sociale medie Snapchat, hvor man kan høre adskillige stemmer tale om det ene offer. Anklageren mener, at Anders Henckel og Musa Mohamud er to af dem.

Anders Henckel Johansen aka. Miklo under retssagen i foråret 2022. Eigil Norton

I marts sidste år ved Retten på frederiksberg blev Anders Henckel Johansen idømt tre år og ni måneders fængsel for grov vold, frihedsberøvelse, røveri og afpresning.

De medtiltalte i sagen, som er Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen, der er kendt under sit kunstnernavn TJ Mani, samt Musa Mohamud Ahmed, der har kunstnernavnet Luqa Dhere, fik henholdsvis fire et halvt og fire års fængsel.

Anders og Musa nægtede sig siden skyldig, ankede dommen og derfor behandles sagen nu ved Landsretten.

Villads Vestergaard tilstod i byretten og afsoner nu sin straf.

'Hallo, er du fra Ekstra Bladet?'

En blå skjorte tittede frem under Anders Henckel Johansens grå Nike-hættetrøje, da han trådte ind i den oplyste retssal flankeret af to betjente.

Hans lange hår var sat op i en knold, og under retsmødet brugte han regelmæssigt sin pegefinger til at sætte brillerne på plads, da han inden pausen pludselig rettede opmærksomheden mod Ekstra Bladets reporter.

- Er du fra Ekstra Bladet? Hallo, er du fra Ekstra Bladet,? sagde han og henvendt til sin forsvarer beklagede han sig over den retstegning Ekstra Bladet har brugt i artikler, der relaterer sig til sagen.

- Jeg ligner Quasimodo!, klagede han.

Trusler mod medtiltalte

Mandag blev 25-årige Anders Henckel Johansen varetægtsfængslet i 17 dage for dødstrusler mod tre unge kvinder, der skulle vidne mod ham.

Det ændrer dog ikke meget, da Anders allerede er varetægtsfængslet i sagen vedrørende hans ankesag fra 2020.

30. januar skulle han i Østre Landsret have fremsagt truslerne imod de selvsamme kvinder, der er impliceret i sagen. En af dem sidder endda også på anklagebænken, ligesom hun også blev dømt i byretten.

'Jeg slår jer ihjel,' skal han have sagt henvendt til kvinderne.

Anders Henckel Johansen eller Miklo blev signet af pladeselskabet Universal i 2020. Foto: Privat

De tiltalte nægter sig fortsat skyldig i sagen.

- Jeg kan løfte sløret for, at påstanden fra anklagemyndigheden er, at de tiltalte skal findes skyldige i samme omfang, som de blev i byretten, siger anklager Konrad Joe Frank til Ekstra Bladet, og han tilføjer, at han vil påstå skærpelse af de straffe, byretten udmålte.

Retssagen genoptages 2. marts, hvor der skal afsiges skyldskendelse i sagen.