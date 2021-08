Anklager opgiver hård paragraf i sag om Mette Frederiksen-dukke

I sagen om afbrændingen af en dukke med et foto af Mette Frederiksen (S) har anklagemyndigheden opgivet at bruge det helt tunge juridiske skyts.

Oprindeligt blev tre mænd af Københavns Politi sigtet for at ville angribe regeringen eller true den til at ændre politik.

Dukken blev hængt op i en lygtepæl på Frederiksberg i januar under en demonstration vendt imod regeringens håndtering af coronakrisen.

Men anklagemyndigheden har nu besluttet ikke at rejse tiltale efter paragraf 113, som i straffeloven står lige ved siden af bestemmelsen om terror.

Det oplyser den ene af mændenes forsvarere, advokat Ulrik Sjølin.

- Der er sket påtaleopgivelse for 113 og 115 i straffeloven, siger han om udviklingen i sagen.

Det har tidligere vakt debat, at politiet valgte at bruge en meget sjælden anvendt bestemmelse, som kan give fængsel indtil 16 år.

En dommer på Frederiksberg afviste da også, at der var en begrundet mistanke om, at afbrændingen af dukken var så alvorlig forbrydelse.

Derimod har anklagemyndigheden nu ifølge advokat Ulrik Sjølin rejst tiltale om overtrædelse af 119 i straffeloven. Den drejer sig for eksempel om trusler eller vold mod offentlige ansatte.

Desuden mener anklagemyndigheden, at det er en skærpende omstændighed, at den påståede trussel skyldtes statsministerens ytringer i den offentlige debat.

Demonstrationen var arrangeret af gruppen Men in Black og foregik lørdag 23. januar.

Dukken var ledsaget af et skilt, hvorpå der stod, 'hun må og skal aflives'. Ordene henviste til regeringens indgreb mod minkavlerne. Der blev sat ild til dukken.

Undervejs nåede de tre mænd at være varetægtsfængslet i godt otte uger. Hvornår straffesagen skal finde sted, afgøres af Retten på Frederiksberg.

I et retsmøde har en af mændene fortalt, at de mødte et par betjente, da de kom gående med dukken, inden den blev hængt op.

- Vi spørger dem, om det er okay, og de kigger lidt. Derefter går de væk, har manden forklaret.

Undervejs har det været et spørgsmål, hvor anmeldelsen egentlig kom fra.

- Det har man ikke ønsket at oplyse om, oplyser Ulrik Sjølin.