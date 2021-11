Anklager opgiver sag om anmeldt voldtægt af 14-årig

Der skal ikke rejses tiltale imod tre mænd, som i sommer blev sigtet for at have voldtaget en 14-årig pige på Stevns.

Det har anklagemyndigheden vurderet, oplyser anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Rasmussen.

Anklageren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at fortælle, hvad begrundelsen er for at opgive sagen.

Han henviser til, at der stadig er mulighed for, at den forurettede kan klage over beslutningen om at droppe sagen til Statsadvokaten.

Mændene på 21, 22 og 24 år var sigtet for den 11. juli at have bortført den 14-årige pige, kørt hende til en adresse i Store Heddinge og have udsat hende for seksuelt overgreb.

Den 22-årige blev 12. juli anholdt som den første. Han blev sigtet for voldtægt og fik i første opgang opretholdt anholdelsen i tre dage.

Tre dage senere blev den 21-årige og en 24-årig også anholdt. Her blev de alle tre stillet for en dommer i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, men blev alle tre løsladt.

Anklageren valgte at kære den afgørelse til Østre Landsret, og få dage senere kom landsretten så frem til, at den 21- og 22-årige skulle varetægtsfængsles i fire uger.

Den 24-årige fik stadfæstet sin løsladelse, men var fortsat sigtet.

Den 11. august valgte en dommer i Retten i Roskilde også at løslade de to andre. Politiet oplyste, at løsladelsen skyldtes, at de ikke kunne påvirke offeret og vidner, men at der fortsat blev efterforsket.

Men nu har politiet altså færdigefterforsket sagen, og anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en sag mod mændene.

Retsmøderne om fængslingerne i sagen er foregået for lukkede døre. Derfor har der ikke været flere detaljer fremme om sagen, og det er hemmeligholdt, hvad de forskellige har forklaret.