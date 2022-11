Anklager: Pædofili-tiltalt journalist bør idømmes forvaring

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 47-årig mandlig journalist, som i slutningen af september blev kendt skyldig i en lang række tilfælde af seksuelle overgreb på og blufærdighedskrænkelse af mindreårige børn, kræves idømt en dom til forvaring.

Det krav er kommet frem torsdag i et nævningeting, som igen er trådt sammen i retssal 1 i Retten i Roskilde i den yderst omfattende sag mod manden om overgreb, krænkelser og besiddelse af en massiv mængde børneporno.

Her indledte senioranklager Lise Møller Frandsen med at oplæse en tilkendegivelse med krav om forvaring til den tiltalte.

Tilkendegivelsen har bund i en mentalerklæring, der er lavet under den tiltaltes varetægtsfængsling.

Stort fremmøde i retten

Der ventes dom i sagen senere torsdag, når anklager og forsvarer har procederet strafudmålingen.

Af samme grund er der fra morgenstunden et massivt stort fremmøde i domhuset i Roskilde, hvor tilhørerpladserne bagest i retslokalet er fyldt næsten til sidste stol.

Den tiltalte, som indtil sin anholdelse 20. april i fjor var ansat ved Ekstra Bladet, blev ved retsmødet 27. september kendt skyldig i fire tilfælde af fysiske seksuelle overgreb. Alle i kategorien anden seksuel omgang end samleje.

Denne del af anklageskriftet har han hele vejen gennem sagen nægtet sig skyldig i, men nævningetinget kom frem til et andet resultat.

Børn under 12 år

Da de børn, som blev udsat for fysiske overgreb, på gerningstidspunkterne alle var under 12 år og dermed mindreårige, sidestilles disse forhold med voldtægt.

Derfor er det tunge paragraffer i straffeloven, der er i spil i sagen.

Ud over fysiske overgreb er journalisten også kendt skyldig i stort set samtlige de 168 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, han er tiltalt for.

Ligesom han er kendt skyldig i besiddelse af børneporno i form af 3130 videoklip og flere end 20.000 fotos.

Erkender visse dele

Den 47-årige mand havde på forhånd erkendt sig skyldig i besiddelse af børneporno samt i de tilfælde af blufærdighedskrænkelse, hvor hans egne børn ikke indgår på de mange fotos og videoklip, som senioranklager Lise Møller Frandsen har dokumenteret undervejs i de mange retsmøder.

I et enkelt forhold har han fået medhold. Det er en sekvens, hvor hans ældste datter indgår i billedmaterialet.

Her skønner nævningetinget, at det ikke har været den tiltaltes hensigt at fokusere på hende i en seksuel sammenhæng.

Cirka 40 børn krænket

Fraregnet dette forhold er han kendt skyldig efter det omfattende anklageskrift, hvor cirka 40 børn, heraf hans egne tre, er forurettede.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Roskilde ...

