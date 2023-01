Anklager: Politichef stalkede ekskæreste

Tirsdag formiddag satte den 61-årige tidligere politichef sig i vidneskranken for at afgive forklaring i sagen, hvor han er tiltalt for omfattende misbrug af sin stilling til at anskaffe sig oplysninger om fire personer

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): En tidligere politichef forklarede tirsdag, hvordan han foretog flere ulovlige søgninger i de systemer, som han hver dag havde brugt gennem sin 38-årige lange karriere.

Værst er det ifølge anklagen gået udover den 61-årige tiltaltes 47-årige ekskæreste, der er en af de fire forurettede i sagen. Her har han ifølge anklagen fulgt med i hendes færden mindst 823 gange ved blandt andet søgninger i politiets systemer samt ved brug af hemmelig GPS på hendes bil.

Den 61-årige mand forklarede overordnet sine handlinger med at han var forsmået og frustreret efter deres brud. Det er netop forholdet til 47-årig kvinde, som er omdrejningspunkt for sagen.

'Jeg skal nok få ram på dig'

Den tidligere politichef og den forurettede fandt sammen i maj 2019, og de flyttede hurtigt sammen. Men forholdet holdt ikke, da kvinden, ifølge den 61-årige tiltalte, indledte et forhold med en mand, hun havde solgt deres hestetrailer til – samme mand, som er det 47-årige mandlige offer i sagen.

Hun skulle i forbindelse med bruddet have truet ham verbalt.

’Jeg skal nok få ramt på dig som politimand. Nu har jeg anmeldt dig til politiet, så kan du fandme få at føle’, skulle hun have sagt ifølge den 61-årige.

- Jeg søgte på mig selv og hende (det 47-årige kvindelige offer, red.) i POLSAS (Politiets søgesystem, red.) for at se, om der lå en anmeldelse, og for at finde ud af, hvad fanden det hele handlede om. Det ved jeg godt, man ikke må, men jeg gjorde det alligevel, forklarede den tidligere politichef.

Søgte på ny kæreste

Ifølge anklageskriftet søgte den 61-årige også på det 47-årige mandlige offers telefonnummer.

- Det erkender jeg. Jeg tænkte ’hvem var den her mand, der render med min kæreste?’ Jeg skulle se, hvem han var. Det gik op for mig, der var mere end hestetraileren imellem dem, forklarede han.

- Jeg ville vel nok ringe og bede ham om at holde sig væk, eller hvad der nu foregår i en forsmået mands hjerne. Prøv at hør, jeg elskede jo stadig (den 47-årige kvinde, red.), jeg ville gerne have hende hjem.

Der er også foretaget søgninger på blandt andet den 47-årige kvindes veninde og mandlige bekendte samt den 47-årige mands mors adresse. Flere af søgningerne blev også forklaret med, at de skete i tjenestelig anledning, og at han derfor ikke kendte personerne, der blev søgt på.

