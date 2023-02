Anklager: Sosu-hjælper bør få fængsel på livstid

Under strafproceduren i sagen mod en skyldig 60-årig sosu-hjælper vil anklageren have idømt den tiltalte lovens strengeste straf. Forsvareren procederede for maksimalt 14 års fængsel til sin klient

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Fængsel på livstid.

Sådan lyder specialanklager Jesper Rubows påstand i sagen mod en 60-årig sosu-hjælper, som tidligere i dag i et nævningeting ved Retten i Randers er blevet kendt skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg mod beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup.

Her har kvinden arbejdet som sosu-hjælper gennem mange år, og de fire svage, ældre beboere, som er ofre i sagen, blev i slutningen af februar og begyndelsen af marts sidste år flere gange indlagt akut.

Alle fire havde samme livstruende symptomer, hvor de var ukontaktbare og havde store problemer med at trække vejret selv.

Den ene af dem, en 81-årig kvinde, afgik ved døden.

Fik Ikke-ordineret medicin

Retten har fundet det bevist, at sosu-hjælperen gav dem alle flere medicinske præparater, som ingen af dem var ordineret. Og retten mener, at kvinden gjorde det for at slå de pågældende beboere ihjel.

Da anklageren onsdag midt på formiddagen tog hul på sin procedure om sanktionen til den nu skyldkendte 60-årige sosu-hjælper, gik han ligepå og hårdt, mens han skævede over mod de seks nævninge til højre for sig:

- Det her har fra starten været en alvorlig sag. Det er det stadig. Min påstand er fængsel på livstid, sagde Jesper Rubow, hvorefter den tiltalte begyndte at skælve over hele kroppen, mens hun kiggede ned i bordet og med hænderne delvis dækkede sit ansigt.

Den alvorligste del af tiltalen i nævningesagen har lydt på et tilfælde af manddrab og syv drabsforsøg.

Den 60-årige sosu-hjælper blev således frifundet for manddrab. men kendt skyldig i fire drabsforsøg.

Ligesom hun blev kendt skyldig i fire tilfælde af rå, brutal eller farlig vold – hvoraf et af dem var under særligt skærpende omstændigheder med vold med døden til følge.

81-årig kvinde døde

Sidstnævnte skyldes, at den 81-årige kvinde altså afgik ved døden som følge af den medicin, som den tiltalte havde givet hende.

Når den 60-årige kvinde alligevel blev frifundet for manddrab, skyldes det, at retten mener, at sosu-hjælperen ikke nødvendigvis havde tilstrækkeligt faglig kendskab nok til at vide, hvad virkningen af præparatet Baclofen kunne være.

Forsvarer Henrik Garlik brugte mindre end et kvarter på sin strafprocedure. Han afviste anklagerens påstand om livstid og procederede i stedet for 14 års fængsel til sin klient.

Grådkvalte sidste ord

Inden de seks nævninge og tre juridiske dommere trak sig tilbage for at votere sanktionen, fik den 60-årige kvinde mulighed for at tage ordet:

- Jeg har aldrig givet de ældre medicin mod deres vilje. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har ikke gjort det. Det var bare det, sagde hun grådkvalt.

Der falder endelig dom klokken 13.

