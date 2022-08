Anklager: Storsmugler med i Satudarah-rockers narko-netværk

Anklager og forsvarere sloges om Encrochat-beviserne, da retssagen mod to mænd der risikerer 20 års fængsel for storstilet salg af amfetamin og hash gik i gang

Ekstra Bladet

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En mindre skare af mænd i forskellige aldre, samt kvinder med designertasker var klar på tilhørerrækkerne, da der blev taget hul på retssagen mod to mænd i trediverne, der er tiltalt for at stå bag omfattende narkosmugling.

Og 16 år er ikke nok for anklageren, når det kommer til at taksere den kriminalitet, som politiet mener, de to mænd på anklagebænken står bag.