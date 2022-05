Anklager: Teitur skal tre år i fængsel

Teitur Skoubo, 26 år og realitydeltager i en række kendte programmer, skal to et halvt til tre år i fængsel. For han er skyldig i voldtægt.

Sådan lød det fra senioranklager Jacob Thaarup, da han onsdag formiddag i en domsmandssag ved Retten i Odense procederede i sagen mod den tidligere vinder af ’Paradise Hotel’ og deltager i en række andre tv-programmer.

- Jeg mener ikke, der er nogen rimelig tvivl om, at Teitur Skoubo har gjort det, han er tiltalt for. Vi har ikke det fuldstændig uigendrivelige bevis i form af video eller andet. Så selvfølgelig er der tvivl. Men det er min konklusion, at selv om der er tvivl, så er den tvivl ganske beskeden. Derfor skal Teitur Skoubo dømmes efter anklageskriftet, argumenterede anklageren, mens den 26-årige tiltalte flankeret af sin forsvarer og siddende direkte med front mod Jacob Thaarup lyttede opmærksomt.

Teitur Skoubo nægter sig skyldig i voldtægt mod den 25-årige kvinde, som er forurettet i sagen.

Alle fire skulle have sex

Den tiltalte og vidnerne har samstemmende forklaret, at Teitur Skoubo, hans kammerat, der også er tidligere realitydeltager, samt to kvinder, som de to kammerater natten til 28. november i fjor havde mødt på natklubben ’Butchers’ i det odenseanske natteliv, forud for episoden havde aftalt at følges hjem til den 25-årige kvinde og have sex sammen to og to i hver sit rum.

Det skete også. Men noget gik tilsyneladende galt inde i soveværelset i lejligheden, der ligger i det centrale Odense.

For pludselig kunne den forurettedes veninde høre den 25-årige råbe om hjælp inde fra den anden side af døren.

'Der er blod over det hele!'

’Hjælp! Stop! Der er blod over det hele!’, råbte kvinden ifølge hendes veninde.

Hvad der præcis er foregået er den 25-årige kvinde selv og Teitur Skoubo aldeles uenige om.

Han erkender ganske vist at have slået hende. Men kun som en del af deres sexleg, fordi hun ifølge ham havde givet udtryk for, at hun – ligesom han – var til hård sex.

Desuden slog han med flad hånd og ikke med knyttet hånd, har han understreget, da han tidligere på ugen afgav forklaring foran retsformand Alex Nymark og de to domsmænd.

Senere på formiddagen følger Teitur Skoubos forsvarer Rasmus Sølbergs procedure, hvor han vil argumentere for frifindelse.

Der falder dom i senere i dag.

Ekstra Bladet følger sagen i Retten i Odense ...

