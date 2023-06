Anklager varsler dom på syv-otte år i sag om udbytteskat

Der er risiko for, at en britisk finansmand tiltalt i en sag om bedrageri med udbytteskat vil flygte.

Det fastslår en dommer i Retten i Glostrup onsdag. Derfor varetægtsfængsler hun den 53-årige Guenther Klar frem til dom. Efter et retsmøde på godt seks timer køres han tilbage til Vestre Fængsel.

Afgørelsen indebærer, at han skal være bag tremmer i hvert fald frem til december. Efter planen skal sagen nemlig behandles fra oktober til december.

Briten er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 320 millioner kroner.

Specialanklager Anders Møllmann siger i retsmødet, at der er udsigt til en straf på fængsel i syv-otte år.

Den tiltalte nægter sig dog skyldig i at have ført de danske skattemyndigheder bag lyset, da hans selskab Salgado Capital medvirkede til, at beløbet blev udbetalt som refusion for udbytteskat.

- I behøver ikke at bekymre jer for, at jeg vil flygte, siger den ranglede mand iført blå t-shirt og cowboybukser til dommeren.

Han nævner, at han meget gerne vil tilbage til sin hustru i Manchester og sine tre stedbørn. Desuden har han tre andre børn fra et tidligere ægteskab.

Men hans appel er altså forgæves.

Dommeren afsiger sin kendelse uden at gå i enrum for at tænke over de argumenter for og imod varetægtsfængsling, som henholdsvis en anklager og en forsvarer har fremført.

Ifølge dommeren er der en begrundet mistanke mod den 53-årige.

Efter en kort samtale med sine forsvarere bliver det meddelt, at han tager forbehold for at kære kendelsen til landsretten.

Forsvarerne har ment, at en såkaldt surrogat-fængsling er tilstrækkelig. Altså at manden mod deponering af pas og ved at opfylde meldepligt kan slippe for en fængselscelle.

Den 53-årige er allerede blevet dømt i en lignende straffesag i Belgien. Her var beløbet 164 millioner kroner.

Tirsdag lod han sig udlevere til Danmark. Danske betjente hentede ham i lufthavnen i Bruxelles og fløj tilbage til København med ham.

I alt er ni udenlandske mænd tiltalt for at have suget store beløb ud af statskassen, da de uberettiget fik udbetalt refusion for udbytteskat. I alt mistede Danmark 12,7 milliarder kroner.

Guenther Klar står til at blive den første, der får en dom. Andre tiltalte er begæret udleveret og er efterlyst internationalt.

Tre amerikanske statsborgere har lovet at dukke op i en anden sag, mens andre stritter imod. Heriblandt Sanjay Shah, der opholder sig i Dubai. I hans tilfælde lyder tiltalen på godt ni milliarder kroner.