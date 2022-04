Anklager vil have 10 mænd fængslet i sag om 1,5 ton hash

10 mænd med rødder både i Danmark og udlandet vil i løbet af onsdag blive stillet for en dommer ved Retten i Randers.

De er på forskellig vis sigtet for at have spillet en rolle i en sag, der drejer sig om 1,5 ton hash i Danmark.

Det oplyser senioranklager Jhin Lee, der møder i retten for anklagemyndigheden.

Retten tager hul på grundlovsforhørene klokken 9.30.

Den lange række mænd blev anholdt tirsdag, da politiet slog til i en stor aktion flere steder i landet. Fokus var på indsmugling af ulovlige stoffer.

National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, stod for indsatsen.

20 adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien fik besøg af betjente. Derudover deltog Skattestyrelsen i aktionen.

I alt 18 personer blev anholdt tirsdag, men det er altså kun 10 af dem, der bliver stillet for en dommer onsdag. De andre er dog fortsat sigtet i sagen.

En omfattende mængde hash blev beslaglagt sammen med en mindre mængde hård narkotika. I sagerne mod mændene er der da også rejst sigtelser vedrørende 15 kilo kokain. Derudover er der sigtelser om hæleri.

Ved aktionen tirsdag blev der derudover beslaglagt værdier for omkring seks millioner kroner, oplyste NSK i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Det drejer sig om flere ejendomme, biler, dyre ure og kontantbeløb i flere valutaer.

Det står ikke klart, om der er sket anholdelser eller beslaglæggelser på de spanske adresser.

