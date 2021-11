Anklagere går efter rekordstraf i sag om hvidvask

Anklagerne vil kræve fængsel i ti år i en sag om falske fakturaer i Københavns Byret. Det vil i givet fald være rekord for økonomisk kriminalitet.

Påstanden om fængsel i henholdsvis ti, ni og otte år til tre af de påståede hovedmænd rejses i den sag, som politiet har efterforsket under navnet 'Operation Greed'.

Det fremgår af den skriftlige version af proceduren, som er indleveret til retten mandag.

Dermed mener anklagemyndigheden, at kriminaliteten er grovere end den, som for eksempel direktøren i firmaet Hesalight begik.

Lars Nørholt blev sidste år af Højesteret idømt fængsel i syv år for bedrageri for 562 millioner kroner og andre lovovertrædelser.

I sagen om bedrageri og dokumentfalsk vedrørende mere end 800 millioner kroner i IT Factory fik Stein Bagger ligeledes fængsel i syv år.

Tiltalen i den aktuelle sag drejer sig om hæleri og hvidvask af cirka 530 millioner kroner, ligesom statskassen skal være blevet unddraget omkring 290 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

I alt er 17 mænd og tre selskaber anklaget i straffesagen, som er den mest omfattende nogensinde. Efterhånden har den været under behandling i Københavns Byret i næsten tre år. Flere end 150 retsmøder har været afholdt.

Mandag ønsker anklagerne ikke at kommentere deres strafpåstand. Den ventes fremlagt mundtligt i retsmødet tirsdag.

Byrettens dommere og domsmænd har mandag hørt de tre anklagere berette om en 'kriminel organisation', som drev en servicevirksomhed i form af en fakturafabrik. Produktionen nåede op på cirka 5000 fakturaer. Meget af arbejdet foregik i et hotel i Brøndby, lyder det.

Kunderne var et stort antal selskaber, der havde begået sort arbejde i forbindelse med rengøring og andre opgaver. De fik leveret fiktive fakturaer udstedt af 12 stråmandsselskaber. Pengene løb videre gennem vekselkontorer til blandt andet firmaer i Polen, påstås det.

- Der er ingen regnskaber, der er ingen bilag, der er ikke noget, siger senioranklager Susanne Andersen om de 12 selskaber.

Beviserne består blandt andet af rumaflytninger og oplysninger fundet på computere og mobiltelefoner.

Der måtte fem-seks betjente til for at få oplysninger frem på en telefon, der tilhørte en af de anholdte, tilbage i oktober 2017. De tvang hans finger ned på telefonen for at få åbnet den.

En stribe spanske og litauiske statsborgere fik roller som falske direktører, påstås det.

Inderkredsen havde smag for dyre biler. Fire køretøjer - en Lamborghini Aventador, en Mercedes-Benz S350, en Ferrari Berlinetta og en Bentley Continental Supersports - blev købt med penge, der strømmede gennem selskaberne, siger en af anklagerne.

De tiltalte nægter sig skyldige. Deres forsvarere får ordet i processen i december og januar.