'Anklagerluder': Levakovic dømt igen

RETTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Angelo Christiansen - der tidligere hed Levakovic til efternavn - blev torsdag dømt for at true en kvindelig anklager og kalde hende 'anklagerluder'.

Truslerne og den fornærmelige tiltale fandt sted under et retsmøde 3. januar 2022, hvor den 36-årige Angelo Christiansen pegede på anklageren og råbte:

- Bare vent, hvis jeg møder dig på gaden, bliver det værst for dig selv. Jeg skal nok huske dig og ved, hvordan du ser ud.

Truslen blev fulgt op af ordene 'anklagerluder' og 'luder'.

Dukkede ikke op

Angelo Christiansen mødte ikke selv op i retten torsdag, men nægtede sig skyldig via sin forsvarsadvokat, Karoline Normann, der ikke kunne komme i kontakt med sin klient forud for retsmødet.

Omtalte anklager, der var mål for trusler og tilsvining, forklarede i retten, at hun den pågældende dag følte sig nidstirret af Angelo. Hun forklarede, at nu dømte Angelo Christensen opførte sig truende og aggressivt. Dette var også to vidners opfattelse af situationen.

Under retsmødet kom det frem, at det var en begæring om yderligere varetægtsfængsling, der antændte Angelos temperament. Han havde i forvejen været fængslet siden 15. oktober 2021 og var overbevist om, at han skulle løslades.

Nyt navn - ny dom

En enig domsmandsret besluttede, at Angelo Christiansen skulle tildeles 30 dages fængsel for sin truende og fornærmelige opførsel over for anklageren.

Den kroatiske statsborger kan nu skrive endnu en bedrift på sit cv, der i forvejen tæller vold, gaderøverier, bankrøveri, tyveri, ulovlig tvang og voldtægt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan flere medlemmer af Levakovic-klanen har taget navneforandring.