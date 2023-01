Anklaget: Direktør svindlede for flere millioner

En nordjyske direktør er blevet anklaget for at svindle skat og moms for millioner af kroner gennem flere år

En nordjysk direktør er blevet tiltalt for bedrageri med moms og skat i millionklassen.

Det skulle angiveligt være foregået i flere år. Det skriver TV 2 Nord, som er i besiddelse af anklageskriftet i sagen.

Hvis direktøren bliver kendt skyldig i sagen, kan han forvente en regning på mindst fire millioner kroner.

Derudover kan han også risikere en fængselsdom, hvis han bliver dømt for 'skattesvig af særlig grov karakter'.

Købte møbler og kunstværker

Anklageskriftet peger blandt andet på, at direktøren i flere år har drevet flere forskellige selskaber, og at det er disse selskaber, som direktøren har brugt til at snyde skattefar.

Blandt andet skulle han i perioden 2012 til 2015 have købt både kunst og møbler for en samlet værdi af 560.000 kroner gennem nogle af sine selskaber.

Annonce:

Møblerne og kunsten endte dog hjemme i direktørens private gemakker.

De kom dog aldrig med på direktørens selvangivelse, hvilket fremgår af anklageskriftet.

Massiv svindel

Direktøren har ifølge anklageskriftet lavet samme nummer med en prominent bolig.

I årene 2012 til 2015 ejede et af direktørens selskaber, som han var direktør for og hovedaktionær i, nemlig en fin bolig på en god adresse i Aalborg.

Direktøren glemte dog at oplyse boligens værdi, som var omkring 1,2 millioner kroner, til Skat.

I alt menes direktøren at have snydt moms og skat for i alt 2.800.000 kroner.

Retsmøderne bliver afholdt 9. og 10. januar i Retten i Aalborg.

Det vides endnu ikke, hvordan direktøren forholder sig til anklagerne.

Læs også: Hvidvask-sag for 200 millioner trækker tråde til bandemiljøet