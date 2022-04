Anmeldelse: Drukneulykke i København

Ordensmagten er lige nu talstærkt til stede ved Amager Strandvej 411 ved Den Blå Planet, da de har fået en anmeldelse om en livløs person i vandet.

Det fortæller Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københanvs Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har fået en anmeldelse klokken 19.32 om en livløs person i vandet. Vi er ved at undersøge, hvad der foregår derude.

- Vi har en båd og patruljer derude, siger Henrik Svejstrup.

Vagtchefen fortæller yderligere, at de fortsat er i gang med at danne sig et overblik, hvorfor politiet for nuværende ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet følger sagen ...