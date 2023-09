Brandvæsen og politi rykkede ud til melding om brand på Nørregade i Holsted. Det viste sig dog, at der blot var tændt bål i haven

Tirsdag aften rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til Nørregade i Holsted, hvor de havde modtaget anmeldelse om brand og kraftig røg.

I den forbindelse skrev de på det sociale medie X, at man skulle give plads til udrykningskøretøjerne og holde sig væk fra røgen.

Kort før klokken 23 lyder meldingen dog, at der ikke var nogen grund til bekymring.

Det viser sig nemlig, at der blot var tale om et bål i en have.

Således færdiggjorde politi og brandvæsen hurtigt deres arbejde på stedet.